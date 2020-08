I vari utilizzi delle bottiglie di vetro vuote. Chissà perché pensiamo che con le bottiglie di vetro non si possa fare nulla: dopo un pranzo o una cena vengono sempre gettate nella spazzatura! Troppo spesso dimentichiamo che possono essere utilizzate per ottenere tantissime cose, basta dare sfogo alla nostra fantasia e realizzare per realizzare utili oggetti di arredo. Ecco alcuni suggerimenti da poter prendere in considerazione per abbellire la casa.

I vari utilizzi delle bottiglie di vetro vuote

Porta candele

Le bottiglie di vetro vuote le possiamo utilizzare come porta candele. Sono di grande effetto specialmente se decidiamo di utilizzare tante candele ed inserirle in delle bottiglie uguali e dello stesso colore. Potranno così essere utilizzate come adorabili centrotavola.

Rivestirle con spago o corda

È un idea molto carina rivestire le bottiglie con dello spago tipo quello che si usa in cucina. Occorre spargere sulla bottiglia del vinavil e attaccarci intorno lo spago fino a rivestirla tutta.

Vernice esterna e interna

Per dipingere le bottiglie quella più indicata è la vernice spray, anche di vari colori.S e si ha un po’ di pazienza si possono colorare all’interno ottenendo in questo modo un bellissimo risultato. Lo stesso vale rivestendole con il glitter e usarle magari per abbellire un ambiente dove ci sarà una festa.

Decorarle col pizzo

Il pizzo può essere comprato in merceria ed incollato con del vinavil attorno alle bottiglie. Così saranno molto eleganti e perfette per abbellire un matrimonio.

Riciclo delle bottiglie di vetro in giardino

Le bottiglie di vetro di maggiore circonferenza possono essere utilizzate per le bordure in giardino o per dividere l’orto: si inserisce il collo delle bottiglie nel terreno ed è fatta!

Tagliando le bottiglie di vetro possiamo dare vita a ulteriori oggetti utilizzati anche per la casa come: lampade, bicchieri, lampadari, portapenne e molti altri ancora. Basta solamente non dare limiti alla propria fantasia!

