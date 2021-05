Le melanzane sono molto gustose e versatili in cucina, piacciono quasi a tutti e con esse si preparano deliziosi contorni e antipasti di tutti i tipi.

In questo articolo scopriamo i vari modi semplici e veloci di cucinare tutti i tipi di melanzane con delle ricette originali e sfiziose per mettere a tavola dei piatti saporiti.

Oltre ad avere un ottimo gusto, le melanzane fanno anche bene alla salute. Contengono molta acqua, vitamine, sali minerali, potassio, fosforo, sodio, calcio e fibre. Contribuiscono ad abbassare il colesterolo cattivo e sono un concentrato di antiossidanti.

Ecco i vari modi semplici e veloci di cucinare tutti i tipi di melanzane con delle ricette originali e sfiziose.

Una ricetta pratica e veloce

Se si ha poco tempo e siamo alla ricerca di una ricetta veloce, basta avere a disposizione delle melanzane fresche e cucinarle in padella.

Ingredienti

a) 600 grammi di melanzane;

b) 1 cucchiaio di aceto;

c) 1 spicchio di aglio;

d) qualche foglia di prezzemolo;

e) 4 cucchiai di olio evo;

f) sale.

Procedimento

Lavare e tagliare le melanzane a cubetti piccoli. In una padella versare 4 cucchiai di olio, un po’ di peperoncino e uno spicchio di aglio. Fare riscaldare il tutto e aggiungere le melanzane. Farle cuocere a fiamma vivace per 10 minuti. Girare di tanto in tanto. Aggiungere il sale, versare un cucchiaio di aceto e fare evaporare.

Cuocere per altri 5 minuti, aggiungere del prezzemolo tritato e spegnere la fiamma.

Si possono aggiungere i capperi e i pomodorini.

Melanzane gratinate al forno

Trattasi di una ricetta semplice e veloce.

Ingredienti

a) 2 melanzane lunghe;

b) 1 spicchio di aglio;

c) qualche pomodoro ciliegino o pachino;

d) 50 grammi di grana grattugiata;

e) 50 grammi di pane grattugiato;

f) sale;

g) olio;

h) pepe;

I) prezzemolo.

Procedimento

Lavare le melanzane e tagliarle a rondelle. Versarle in un recipiente, aggiungere l’aglio, il sale, il pepe, l’olio e girare. Foderare una teglia con la carta da forno, e sistemarci le fettine di melanzane.

In un recipiente mettere il prezzemolo tritato, pelare e schiacciare l’aglio, tagliare i pomodorini, aggiungere il pane grattugiato, il grana e un po’ di olio.

Mescolare e aggiungere il composto sulle melanzane. Versare un po’ di sale e pepe, inserire nel forno a 200 gradi per 20 minuti.

Melanzane light alla pizzaiola

Ingredienti

a) 2 melanzane;

b) 2 mozzarelle;

c) 4 pomodori;

d) olio evo;

e) qualche foglia di basilico;

f) sale

g) pepe

Procedimento

Lavare e tagliare le melanzane ottenendo delle fette lunghe e non troppo spesse.

Cospargerle di olio e sistemarle su una padella grigliando entrambi i lati.

Aggiungere un po’ di sale.

Strizzare le mozzarelle con un foglio di carta assorbente, in modo da eliminare il liquido. Tagliare i pomodori a pezzetti dopo averli lavati.

Mettere le fette di melanzane su una teglia e condirle con pomodoro e mozzarella, un po’ di basilico, un filo di olio evo e un po’ di pepe. Mettere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti.