Avere un animale domestico è il sogno di molti. Soprattutto i bambini sono entusiasti all’idea di avere un nuovo amico in casa. Cani e gatti sono di sicuro i più comuni. È importante, in ogni caso, accudirli e proteggerli. Sono degli esseri senzienti che hanno bisogno di amore. Proprio come gli umani.

Scegliere un animale domestico non è mai facile. È un impegno importante da non prendere alla leggera. Diversi animali, anche abbastanza strani, possono vivere in casa. Ma qual è quello che fa per noi?

A questa domanda non è facile rispondere. Bisognerebbe basarsi su vari fattori. Certamente consultare un esperto che può avallare la scelta è d’obbligo.

Il primo passo è conoscere a cosa si va incontro.

Nell’articolo si parlerà dei vantaggi di avere un pesce rosso come animale domestico.

Un amico fedele che sta sott’acqua

Probabilmente l’uomo si sente più affine ad un cane. La lealtà e la fedeltà di questi quadrupedi è proverbiale. Oppure un gatto. Con la sua dolcezza e la pulizia, il felino conquista tutti. O, ancora, un coniglio. Tutti animali di terra che condividono i polmoni e le abitudini dei padroni.

Il pesce rosso vive nell’acqua e si sottrae dal contatto fisico per forza di cose. Si sicuro in tempi di Covid 19 è avvantaggiato.

In termini di affetto, però, anche l’amico dotato di branchie non è da meno. Si può sviluppare un affiatamento molto profondo con l’uomo.

Il pesce, inoltre, dipende completamente dal proprio padrone soprattutto per il cibo.

Ma quali sono i vantaggi di avere un pesce rosso come animale domestico?

Caratteristiche rilevanti di cui tener conto

Innanzitutto un pesce rosso può dare un tocco in più all’arredamento. Una boccia o un acquario sono belli da vedere. Un ornamento a tutti gli effetti.

Questo animale, inoltre, è molto economico rispetto ad altri. Con una piccola spesa, si può acquistare un amico che animerà la casa.

Rispetto ad un cane, un gatto o un coniglio, il pesce rosso occupa davvero poco spazio. Non invaderà il salone o la cucina, rimarrà nella sua zona di comfort.

Per accudirlo non ci vorrà molto tempo. Basta dargli da mangiare e talvolta cambiare l’acqua. Ciò lo rende la scelta migliore per i bambini. Questi avranno una grande opportunità di apprendimento prendendosi cura di un essere vivente. Il tutto, però, è commisurato alle loro piccole potenzialità. L’onere non è eccessivo.

Bisogna ricordare, infine, che la scienza ha dimostrato che un pesce rosso ha il sorprendente effetto di ridurre lo stress.