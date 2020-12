I vaccini convincono le Borse. Ma un aiuto arriva anche dagli USA

Sarà per il nuovo piano di aiuti made in USA, sarà perché il 2020 sta finendo, resta il fatto che i vaccini convincono le Borse. Aiutati, come detto, anche da un piano di aiuti che, negli Stati Uniti, ha convinto anche un recalcitrante Trump a firmare. Anche se senza entusiasmo e sotto la pressione delle innumerevoli critiche. Anche il petrolio si è accorto di una possibile inversione di marcia, anche se tempi e modi sono ancora difficili da interpretare. Ad ogni modo il barile, qualche minuto dopo le 16, conquista, sul Brent, un prezzo che supera i 51,3 dollari. A seguirlo, anche il Wti che festeggia oltrepassando quota 48 dollari.

I mercati internazionali

Ma, sempre come accennato, i vaccini convincono le Borse e permettono all’Europa di registrare un generico segno più un po’ su tutti i fronti. A cominciare dal Dax che riesce a mettere a segno un +1,55% non più tardi delle 16.15. A seguire il suo esempio è anche il Cac 40 di Parigi a 1,26% in territorio positivo. Infine il Ftse 100 di Londra riesce a superare la parità, eccezione tra i mercati del Vecchio Continente, conquistandosi una piccola percentuale del territorio positivo: +0,10%. Dall’altra parte dell’oceano, inoltre, Washington conferma il trend. Infatti, alla soglia delle 16.20, ora italiana, l’S&P 500 arriva a 0,7%, il Dow lo supera con un +0,9% mentre il Nasdaq è fanalino di coda a 0,2%.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Piazza Affari

Per quanto riguarda, invece, Piazza Affari, alle 16.20 registra un +0,7%. Sul fronte dei rating, invece, Banca Akros consiglia di comprare (buy), tra gli altri Cairo Communication (target fissato a 2,40 euro), Eni (11,50 euro) e Leonardo (6,50 euro) mentre assegna un giudizio accumulate per Atlantia (17 euro), Azimut Honding (20 euro) e, tra gli altri, Mediobanca (8 euro), Rai Way (6,30 euro) e Snam (MIL:SRG) (5,30 euro).

Gli eventi più importanti nel calendario

Agli orari prefissati si può consultare il calendario macroeconomico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macroeconomici pubblicati oggi, sono da citare i numeri della produzione industriale giapponese, in frenata a novembre allo 0% contro il precedente dato, m/m, del 4.