Ogni Regione italiana sta mettendo a punto un piano strategico per attirare quanti più visitatori possibili per l’imminente estate. La Regione Lazio ha pubblicato una manifestazione interesse per aiutare le strutture ricettive e inserirle in uno speciale catalogo. Parallelamente i turisti potranno soggiornare gratuitamente per più giorni in questa meravigliosa regione bagnata dal mare e al fresco della montagna nelle strutture aderenti.

Chi può aderire

Il progetto è denominato “Più notti più sogni”, proprio per dare uno scossone al comparto del turismo praticamente raso al suolo dall’emergenza sanitaria del coronavirus. Possono aderire all’iniziativa tutti gli imprenditori titolari di strutture alberghiere ed extralberghiere, inclusi agriturismi del Lazio.

I benefici per i turisti

La Regione Lazio ha pensato di mettere in campo due offerte particolari coprendo tutto il territorio dal mare alla montagna, passando per i laghi e i borghi storici.

Il primo pacchetto disponibile sarà quello 3+1, cioè il turista dopo almeno tre notti consecutive prenotate e utilizzate può fare un giorno in più a spese della Regione Lazio.

L’altra possibilità è pernottare cinque notti consecutive in modo da ottenere 2 giornate in più sempre a spese dell’Ente regionale. Un’iniziativa simile a quella prevista a Malta.

I requisiti per ottenere le notti aggiuntive

Come abbiamo detto poco fa, le notti devono essere agganciate necessariamente ai giorni precedenti e per quantificare il costo delle notti gratuite la Regione prende come riferimento il prezzo di quelle pagate. Invece nel caso in cui le stanze abbiano vari prezzi giornalieri il calcolo si effettuerà come media tra i diversi costi nei limiti dei massimali previsti.

Quanto riconosce la Regione

I fondi stanziati sono 10 milioni di euro. L’importo riconosciuto alle strutture ricettive è sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 100% del valore complessivo. Però sono previsti dei tetti massimi di importi in base al tipo di struttura. Per l’albergo 5 stelle il riconoscimento è di massimo 300,00 euro per notte aggiuntiva, per i 4 stelle 200 euro, 3 stelle 150 euro, 1 e 2 stelle 80 euro. Infine per le strutture extra-alberghiere l’importo a notte aggiuntiva equivale a 80 euro.

I turisti potranno soggiornare gratuitamente per più giorni in questa meravigliosa regione bagnata dal mare e al fresco della montagna

Questa opportunità di soggiornare gratis qualche notte in più nel Lazio è valida fino al 10 settembre 2021. Il turista però deve sapere di dover pagare di tasca propria l’imposta di soggiorno per le notti ottenute gratuitamente.