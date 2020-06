Wirecard. Questo nome non ti dirà nulla. Ma i tuoi soldi potrebbero essere bloccati se hai questa carta. Infatti Wirecard è un colosso tedesco che si occupa del cosiddetto settore fintech. Ovvero offre servizi tecnologici in ambito finanziario, tra cui le emissioni di carte di debito e credito per conto di società e banche. Anche per società italiane.

Wirecard è sull’orlo del fallimento e quindi tutti i suoi servizi, sono bloccati. Comprese le carte emesse.

I tuoi soldi potrebbero essere bloccati se hai questa carta

Wirecard (XETR-WDI), è un colosso internazionale che è stato fondato nel 1999. Ha oltre 7000 clienti nel mondo a cui offre vari servizi, tra cui soluzioni per i trasferimenti monetari elettronici. Insomma è un campione dei pagamenti digitali.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

L’azienda è a un passo dal fallimento, per falso in bilancio. Le autorità di controllo hanno imposto a Wirecard la sospensione della erogazione dei servizi. Divieto che coinvolge direttamente i suoi clienti e i servizi a loro offerti e da loro offerti grazie a Wirecard. Tra questi clienti c’è Sisalpay che ha emesso oltre 300mila carte con un importo complessivo medio di giacenza di 60 euro circa.

Che cosa è successo? Che venerdì scorso tutti coloro che avevano una carta Sysalpay/5 non hanno potuto utilizzarla. La carta era bloccata. I soldi in giacenza erano stati congelati senza nessun preavviso.

Cosa fare adesso?

Tuttavia la situazione sembra rientrare nella normalità. Secondo FCA, l’autorità che si sta occupando del caso, le restrizioni all’attività della azienda saranno presto rimosse. Significa che presto la Wirecard potrà riprendere l’attività e quindi a erogare i servizi ai clienti. Di conseguenza torneranno a funzionare anche le carte di debito bloccate.

Quindi se hai una carta Sisalpay, presto potrai tornare ad utilizzarla. I fondi bloccati verranno scongelati e si potrà tornare a servirsi della propria carta in tutta normalità. In caso di malfunzionamento, l’autorità consiglia di contattare il proprio fornitore. In questo caso Sisalpay.