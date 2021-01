Il cellulare è diventato un oggetto di così alto costo che perderlo può diventare un vero problema. Ecco perché esistono delle modalità per essere sempre avvertiti quando ci si dimentica il cellulare da qualche parte. Per questo motivo oggi spiegheremo i trucchi semplicissimi per non rischiare di perdere mai il proprio cellulare.

I primi trucchi

Perdere il cellulare al giorno d’oggi può rappresentare un rischio importante per chiunque. All’interno del proprio smartphone al giorno d’oggi, infatti, abbiamo tantissimi dati estremamente importanti. Pensiamo, in particolare, ai contatti di tutte quante le persone care, all’accesso ai nostri social fino all’app del nostro conto in banca.

Come evitare di perdere il nostro cellulare con dei trucchi semplici e alla portata di tutti?

Il primo consiglio è veramente facile e rappresenta un semplice cambio di abitudini. Per ridurre il rischio di perdere il cellulare basterebbe, infatti, mettere lo stesso nella tasca dei pantaloni invece che nella borsa.

Infatti, spesso si tende a perdere il cellulare perché non si nota che manca tra le cose della borsetta. Mettendolo, invece, in tasca si avranno meno così a cui fare attenzione e si avranno più possibilità di notare se lo stesso manca.

Come non perdere il proprio cellulare

Ma sono principalmente due i trucchi semplicissimi per non rischiare di perdere mai il proprio cellulare.

Il primo è quello di comprare una custodia per cellulare che supporti l’attacco di un moschettone. In questo modo sarà possibile attaccare il proprio cellulare all’interno della borsetta e riattaccarlo all’interno una volta terminato l’utilizzo. Anche in questo caso questo semplice gesto rende molto più facile notare se il cellulare è mancante o no.

Ma il trucco veramente finale per non perdere o ritrovare facilmente il proprio cellulare è quello di utilizzare una cover dal colore molto acceso. In questo modo sarà veramente difficile dimenticare il proprio telefono.

Questo era l’ultimo consiglio, ma se si vuole sapere come aumentare la durata della propria batteria del cellulare non si esiti a cliccare questo link. L’articolo a cui si verrà reindirizzati contiene dei consigli molto utili.