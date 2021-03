Il cibo consegnato a domicilio ho preso da asporto è diventato realtà per tanti italiani. Ogni anno questo settore infatti cresce esponenzialmente. Affidarsi sempre a chi offre questo servizio però può dare un morso consistente ai nostri risparmi. La tentazione di ordinare e non dover passare tempo a cucinare pulire infatti, è molto grande. I vari fornitori però offrono diverse occasioni di risparmio. Vediamo quindi tutti i trucchi per risparmiare ordinando cibo d’asporto o a domicilio e che nessuno conosce.

Codici sconto nelle app delivery più note

Oggi ci concentreremo su 3 app molto note che ci permettono di ordinare cibo l’asporto EA domicilio usufruendo di codici sconto. Queste sono: Just Eat, Deliveroo e Glovo. Alcuni di questi codici sono offerti direttamente dalle app stesse, altri sono reperibili nei siti dedicati a fornirli. Una semplice ricerca su Google ci permetterà di trovarne in quantità.

Just Eat

Come tutte le altre app, Just Eat offre sconti nei singoli ristoranti direttamente visibili quando li si sceglie. A parte questo però spesso questa app offre il 30% di sconto se si fa una spesa minima. Oltre a questo Just Eat accetta Voucher e Paycode per poter risparmiare. Entrambi ci possono essere offerti saltuariamente dalla stessa. I voucher però sono anche reperibili su siti specializzati nel fornire codici sconto e nei profili social dell’azienda. Consigliamo quindi di seguirla su Facebook e Instagram. Stesso dicasi per i siti specializzati nei codici sconto.

Deliveroo

Questa app, presente sul mercato italiano ormai da tanti anni, offre del credito cumulabile se si invita un amico. Questo trucco e disponibile su tante app e siti di delivery e il suo funzionamento è piuttosto intuitivo. In pratica, si hanno a disposizione 5 poli sconto da 10 euro che possiamo inviare ai nostri amici. Nel momento in cui questi verranno utilizzati all’interno di Deliveroo, sarà l’app stessa ad aumentare il nostro credito.

Recentemente, l’azienda ha lanciato il programma Deliveroo Plus. Pagando meno di 8 € al mese riceveremo offerte private e non dovremo più pagare le consegne. Inoltre, possiamo cancellare l’ordine in qualsiasi momento senza conseguenze.

Glovo

Ho anche globo offre saltuariamente dei codici sconto ai propri iscritti. In ogni caso questi sono spesso reperibili sui siti che offrono coupon online per i vari servizi. Tra l’altro Glovo permette ai propri addetti alle consegne di guadagnare extra se si invita un amico a unirsi al team.

Ecco quindi svelati i trucchi per risparmiare ordinando cibo d’asporto o a domicilio e che nessuno conosce.