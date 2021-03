Si dice che tutto il cibo fritto sia buono. E questa è indubbiamente una verità. Ma bisogna anche sapere esattamente come friggere i cibi per renderli gustosi e deliziosi per tutti. Ci sono dei trucchi che tutti dovremmo conoscere e che potrebbero sicuramente aiutarci in questa impresa. In questo nostro precedente articolo, avevamo già svelato alcuni piccoli segreti per cucinare in modo perfetto. E oggi vogliamo rivelarne degli altri davvero interessanti. Perciò, scopriamo i trucchi per ottenere una frittura croccante e asciutta, perfetta per qualsiasi ricetta.

Teniamo sempre un termometro a portata di mano

Tutti sanno che per friggere alla perfezione, è necessario che l’olio raggiunga una adeguata temperatura. Ma come misurarlo? Beh, con un termometro! Sarà questo strumento ad assicurarci la misurazione perfetta del nostro olio. Se possiamo scegliere, prendiamone uno a clip. In questo modo, potremo monitorare in modo costante il nostro olio e ottenere un fritto da leccarsi i baffi. Dovremo solo assicurarci che la temperatura sia compresa tra 165 °C gradi C e 185 °C!

Prendiamoci cura della panatura

La panatura è un elemento essenziale per un fritto che sia buono e gustoso. Dunque, dovremo fare attenzione quando compiamo questo passaggio. Quando avremo impanato il nostro piatto, facciamolo riposare per qualche minuto su una griglia. L’effetto che otterremo sarà sicuramente migliore. Infatti, il cibo perderà tutta la panatura in eccesso e quella che rimarrà sull’alimento si compatterà alla perfezione. Dovremo poi seguire gli stessi passaggi dopo aver fritto. Facciamo riposare il cibo sempre sulla nostra griglia così che, come per la panatura, anche l’olio in eccesso colerà!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Un ultimo consiglio: evitiamo sempre l’umidità

Questo piccolo segreto va attuato prima di friggere. Dovremo assicurarci, infatti, che tutti i cibi che stiamo per mettere in padella siano completamente asciutti. Questo eviterà gli schizzi d’olio e, di conseguenza, le probabili ustioni che sono piuttosto ricorrenti con questi tipi di piatto. Dopo aver lasciato riposare il cibo sulla griglia, quindi, asciughiamolo con un po’ di carta assorbente. Il fritto sarà più croccante e noi saremo al sicuro!

Dunque, i trucchi per ottenere una frittura croccante e asciutta, perfetta per qualsiasi ricetta.