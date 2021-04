Apple ha puntato tutto, per realizzare i suoi iPhone, sulla semplicità d’utilizzo. Chiunque è in grado di maneggiare uno dei melafonini della casa di Cupertino. Il sistema operativo iOS è veloce, affidabile ed estremamente intuitivo. Ma è anche potente e offre una serie di strumenti utili anche a chi fa un uso più professionale dello smartphone.

La differenza con altre tipologie di cellulari è tutta qui: spesso iOS ha già tutte le soluzioni integrate, ma spesso l’utente non conosce come utilizzarle.

Qui entra in gioco, come sempre, la Redazione di ProiezionidiBorsa che ha raccolto per i Lettori alcuni dei migliori consigli per utilizzare al meglio iOS. Questi sono i trucchi per iPhone da vero smanettone che pochissimi utenti conoscono.

Imparare a usare le gesture

Il multi-touch è una funzione di iOS che quasi nessuno si rende conto che esiste. Come funziona? Nel momento in cui si attiva la modalità trascinamento con un dito, con un altro si possono cliccare comunque altri elementi dello schermo per effettuare comode operazioni.

Per esempio, quando si clicca sull’icona di un’applicazione per spostarla, si può cliccare sulle icone di altre app per aggiungerle tutte a un’unica cartella in maniera molto più intuitiva del solito “stacking’”. Anche in “File”, trascinando un documento, si può navigare tra le cartelle con le gesture di swipe.

In iOS c’è un sistema integrato per creare dei file pdf direttamente da una e-mail, o in generale da qualsiasi documento. Basta cliccare sul tasto di condivisione, poi scorrere in fondo su “Stampa” ed effettuare un pinch out sullo schermo. Di nuovo, da qui, si potrà cliccare sul tasto “Condividi” e salvare il file in qualsiasi posizione si desidera.

Facilità d’uso

Nessuno ci pensa mai, ma sulla Dock di iPhone si possono tranquillamente inserire, oltre che le applicazioni, anche delle intere cartelle. Questo le renderà molto facilmente accessibili da qualsiasi posizione del telefono con un semplice swipe up per richiamare la Dock.

Un ultimo consiglio da inserire tra i trucchi per iPhone da vero smanettone che pochissimi utenti conoscono. Si può recuperare una pagina di Safari chiusa per sbaglio tenendo premuto il tasto “+” nella lista delle tab aperte. Il sistema visualizzerà un elenco di schede chiuse e si potrà selezionare quella desiderata.