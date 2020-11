Chi passa molto tempo in cucina per sperimentare nuove ricette, soprattutto chi ama preparare dolci, avrà usato molto spesso la panna. Per preparare un dolce, di solito, la panna non manca quasi mai. Non possiamo farne a meno, neanche se vogliamo gustarci per bene una buona cioccolata calda. E sicuramente non può mancare sul gelato.

Che cos’è la panna?

La panna è la parte grassa del latte. Si ottiene da un processo che divide le componenti del latte, concentrandosi appunto sulla parte grassa. Si può ottenere anche in modo industriale utilizzando la centrifugazione.

Esistono diversi tipi di panna. La panna delle caffetterie è quella utilizzata per i cappuccini, i caffè e cioccolate calde. Poi c’è la panna utilizzata in cucina per dolci fatti in casa. La panna doppia, la panna spray, che è costituita da grandi quantità di zucchero. E infine abbiamo la panna da montare, che è quella maggiormente utilizzata.

Vediamo però, i trucchi per gustare nel miglior modo questo alimento.

Il metodo più giusto

La cosa più importante di cui abbiamo bisogno per montare la panna omogenea, è il freddo. È consigliato lasciare l’alimento in frigo. Più sarà freddo, più sarà facile montarla in pochi minuti.

Un’alternativa può essere quella di posizionare la bacinella con la panna all’interno di una contenente cubetti di ghiaccio. In questo modo si garantirà lo stesso freddo necessario. Forse anche più di quello che può garantirci il frigorifero.

Concentriamoci anche e soprattutto sulle fruste. Anch’esse devono necessariamente essere abbastanza fredde per permetterci di montare la panna in modo omogeneo. È noto a tutti che il caldo porta la panna a smontarsi. Esistono dei metodi per evitare tutto ciò. Tra questi, il più funzionale, è l’utilizzo della gelatina, da mischiate con la panna.

In questo modo, amalgamando i due ingredienti, riusciremo ad ottenere una panna più salda, e sarà meno difficile che si possa smontare. Perciò ecco i trucchi per gustare nel miglior modo questo alimento.