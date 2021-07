Gli smartphone in commercio sono sempre più robusti. Altroconsumo ha fatto un particolare test per quantificare il numero di smartphone a rischio. Prima di svelare i trucchi per evitare danni allo smartphone sia in caduta che in acqua, incuriosisce sapere i risultati del test. Ebbene solo il 13% degli smartphone testati ha registrato danni tali da metterli fuori uso dopo 50 cadute. Le prove si sono svolte ad un’altezza di 80 centimetri su una superficie di pietra.

Il segreto dello smartphone

Gli smartphone si rompono di meno grazie alla riduzione di angoli e bordi acuminati. Ora tra le mani abbiamo cellulari con forme più arrotondate, il che garantisce una migliore distribuzione delle pressioni legate a urti e cadute.

Per chi fosse interessato a scoprire quali smartphone sono più resistenti deve consultare il test comparativo dell’associazione dei consumatori. Il nostro compito, invece, è di dare suggerimenti su come evitare danni al cellulare in due particolari situazioni.

Protezione per lo smartphone

La prima che andremo a vedere è come evitare di rompere lo smartphone a seguito di una caduta.

La prima regola è impugnare bene l’apparecchio evitando di farlo con mani bagnate oppure contemporaneamente ad altri oggetti.

Lo smartphone non deve essere mai indossato nella parte posteriore del pantalone e neanche messo in borsa a contatto con le chiavi.

Onde evitare danneggiamenti e graffi è buona norma aiutarsi con vetrini e pellicole protettive per lo schermo oppure usando custodie per il cellulare. Questi accessori sono presenti sul mercato e presentano varie fasce di prezzo che arrivano anche a 20 euro. Una spesa in più, ma almeno riduciamo il rischio rottura dello smartphone in caso di caduta.

Come salvarlo in acqua

Dopo aver descritto analiticamente come fare per evitare danni da caduta allo smartphone, capiamo cosa fare in caso di contatto con l’acqua. Soprattutto nei prossimi mesi lo smartphone avrà un alto rischio di finire in acqua per disattenzione durante un tuffo in mare oppure in piscina.

E’ vero che ci sono tanti modelli waterproof ma è sempre meglio evitare di mettere lo smartphone a contatto con l’acqua. Sale e cloro potrebbero comunque danneggiare l’apparecchio. Ma se purtroppo dovesse capitare non ci si dovrà disperare. Forse spegnendo lo smartphone, asciugandolo bene con un telo (e non con il phon) potrebbe effettivamente riprendersi.

Dunque i trucchi per evitare danni allo smartphone sia in caduta che in acqua ci sono basta solo un po’ di attenzione in più.