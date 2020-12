Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In inverno asciugare i panni diventa più difficile a causa delle temperature. Molti decidono quindi di asciugare i panni in casa. Così facendo cadono in una trappola che ogni casalinga conosce: l’odore di umido. Esistono, però, dei metodi che permettono di eliminare l’odore di umido dai panni invernali velocemente e senza problemi.

Scopriamo assieme i trucchi per eliminare l’odore di umido dai panni d’inverno in modo semplice.

Rimedi naturali contro l’odore d’umido

In inverno asciugare i panni è più complicato. Esistono, però, dei modi molto semplici per asciugare velocemente i panni anche in questa stagione, che abbiamo analizzato in questo articolo.

Purtroppo, però, non è facile eliminare l’odore di umido che si forma inevitabilmente nei vestiti. Uno dei metodi migliori per evitare questo problema è di posizionare un umidificatore nella stessa stanza dei panni.

In questo modo i vestiti bagnati si asciugheranno più in fretta. E l’odore di umido dovrebbe essere fortemente attenuato. Nel caso, però, l’odore persista si può ricorrere ad un rimedio naturale che implica olii essenziali. Basterà prendere 200 ml di acqua, scaldarli in una piccola pentola. E mischiarli, quindi, con due cucchiai di bicarbonato. Aggiungere quindi poche gocce di olio essenziale per poi spruzzarle sui vestiti.

Quando invece è meglio fare un’altra lavatrice

Nel caso l’odore di umido persista potrebbe essere stato causato da alcune muffe che si sono create sui vestiti. Per eliminarle è necessario lavare nuovamente i panni in lavatrice mischiando al detersivo dell’aceto e del bicarbonato.

Una volta fatto questo, non sarà possibile far asciugare i panni al chiuso, pena il formarsi sullo stesso vestito della muffa. Sarà, quindi, necessario lasciarli asciugare fuori. E solamente in un secondo momento riportarli in casa.

Una volta detto questo, abbiamo scoperto assieme I trucchi per eliminare l’odore di umido dai panni d’inverno in modo semplice e veloce.