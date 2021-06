Tra i Lettori di ProiezionidiBorsa ci sono tantissimi appassionati di cucina. Soprattutto a molti piace dedicarsi ai dolci. Gli Esperti della Redazione hanno potuto riscontrare un grande successo per la rubrica di Cucina soprattutto quando vengono proposte ricette a base di cioccolato, siano esse torte o altro.

E allora l’idea dell’articolo di oggi è di aiutare tutti gli appassionati a “superare il livello” e proporre i propri piatti in maniera più accattivante: ecco i trucchi per dei dolci al cioccolato che fanno invidia anche ai professionisti.

La preparazione alla base è sempre la stessa: occorre del cioccolato fondente almeno al 60 per cento e bisogna temperarlo correttamente per la lavorazione.

Per questo bisogna mettere il cioccolato tritato in una scodella e farlo scaldare a bagnomaria o in microonde fino a 34 gradi mescolandolo circa ogni 20-30 secondi.

Quando va in temperatura, occorre abbassarla di pochi gradi fino a 31° C e il cioccolato si deve mescolare di quando in quando. La temperatura va controllata con un apposito termometro da cucina. A questo punto il prezioso alimento è pronto per essere ben lavorato.

La lavorazione

Per decorare una fetta di torta o un gelato, un primo trucco è la spirale di cioccolato. Bastano una sac a poche, della carta forno e un vassoio girevole.

Riempire la sac a poche con il coccolato fuso e spruzzarlo sulla carta forno, dal centro verso l’esterno in modo uniforme, mentre il vassoio gira. Lasciar solidificare e poi posizionare sul dolce in modo che lo avvolga.

Il cioccolato è così versatile da potersi trasformare anche in una coppa per il gelato.

In una casseruola mettere dei cubetti di ghiaccio e sopra, all’esterno della stessa, versare il cioccolato fuso.

Il freddo lo farà solidificare presto: a questo punto sarà possibile rimuovere la forma e usarla come un contenitore per un dessert freddo.

Per un decoro “marino”, si possono realizzare delle splendide alghe di cioccolato da usare, ad esempio, su una torta.

Sempre con la fidata sac a poche basta spruzzare una porzione abbondante di cioccolato in un bicchiere di acqua gelata.

Il freddo farà il resto, dando alla forma una struttura casuale molto simile a quella di un’alga.

Questi sono solo alcuni trucchi. Piccole idee creative di cake design rubate direttamente dai migliori pasticceri, da fare subito direttamente a casa!