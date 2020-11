Le video guide di PdB



Questa spezia in cucina è molto utilizzata, sia nei primi che con i secondi e trova anche alcuni utilizzi nei dessert. Ci riferiamo al peperoncino.

La capsaicina è la molecola che rende piccante il peperoncino ed è concentrata nei semi e nella membrana. I cibi piccanti sono una passione per alcune persone e spesso può capitare di esagerare. Bisogna adoperare sempre con cautela gli ingredienti piccanti, per non incorrere in questi inconvenienti.

Se si è messo troppo peperoncino e si hanno degli ospiti a cena o a pranzo, è possibile rimediare a questo errore, senza dover buttare tutto e optare per un altro cibo.

Ci sono dei modi che permettono di neutralizzare il sapore troppo piccante che si è dato ai cibi.

Ecco i trucchi per correggere i cibi troppo piccanti

Innanzitutto consigliamo di usare il peperoncino come il sale. Occorre aggiungerlo poco per volta, assaggiando e aggiungerlo, se manca, a fine cottura.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Alimenti aspri e acidi

Per attenuare il sapore del piccante, se ciò che si è preparato ne è compatibile, aggiungere del succo di limone, arancia o lime. Andranno bene anche aceto o pomodoro.

Verdure e cereali

Si possono aggiungere al piatto preparato, delle verdure tipo carote e patate, piselli, zucca, cavolfiore. La loro pastosità riesce ad assorbire il forte del peperoncino.

Il piatto preparato lo si può servire con un cereale o con del pane. Questi alimenti contengono zucchero e amido, elementi che diminuiscono il bruciore della spezia.

Gli zuccheri

Lo zucchero e il miele neutralizzano il piccante del peperoncino. Occorre però inserirli nel piatto interessato poco per volta, assaggiando spesso. Con un cucchiaino di zucchero, si può rimediare ad una salsa troppo piccante, mentre il miele va bene per la carne, le spezie e le erbe fresche.

Frutta a guscio

La frutta a guscio è un valido alleato, perché contiene olio in abbondanza.

Per attenuare il sapore del peperoncino aggiungere scaglie di noci, mandorle, semi di zucca e arachidi.

Latte e derivati fra i trucchi per correggere i cibi troppo piccanti

Il latte e i derivati sono molto efficaci per attenuare il sapore piccante di ciò che si è preparato. Sono molto utili yogurt, panna, latte, burro, formaggio. Un po’ di panna, ad esempio, può essere aggiunta ad una zuppa o una vellutata e il formaggio su un primo piatto.

Quindi, le sostanze grasse aiutano ad alleviare il bruciore causato dalla capsaicina e se si vuole eliminare il bruciore da bocca e gola la soluzione più utile è quella di sorseggiare del latte.