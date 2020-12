Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Conservare i cibi più a lungo, permette di evitare sprechi e di conseguenza risparmiare soldi.

Molte persone buttano spesso del cibo avariato perché non viene conservato nel modo giusto. Essere a conoscenza dei trucchi, per conservare più a lungo i cibi e senza sprechi, può risultare molto utile.

Ecco i trucchi per conservare più a lungo i cibi e senza sprechi

Le banane

Le banane si sa, maturano e marciscono subito, specialmente quando fa caldo.

Per evitare questo inconveniente, avvolgere i caschi di banane nella pellicola .

La lattuga

La lattuga va conservata in un sacchetto e coperta con un panno di carta che ne assorbe l’umidità, chiuderla ermeticamente e metterla in frigorifero.

I pomodori

In realtà, i pomodori non dovrebbero essere messi in frigorifero, perché l’aria fredda non li fa maturare e li rende farinosi.

Questi vanno conservati in un sacchetto.

Possono essere riposti in frigorifero solo se troppo maturi.

Cipolle aglio e scalogo

Possono essere conservati per una quindicina di giorni in dispensa.

Le cipolle durano maggiormente se messe in collant e appese al muro.

Con questo trucco, dovrebbero rimanere fresche per circa sei mesi, perché la circolazione dell’aria impedirà di farle ammuffire.

Le patate

Le patate vanno tenute fuori dal frigorifero. L’aria fredda ne cambia il sapore e il modo in cui si cucinano.

Se conservate con le mele, si evita di farle germogliare.

Non vanno accostate alle cipolle, perché queste ultime, sprigionando umidità e gas fanno in modo che le patate marciscano più velocemente.

Il formaggio

Questo latticino ha bisogno di aria e per conservarlo nel modo migliore, avvolgerlo in una carta pergamena o cerata. In questo modo il formaggio non si seccherà.

Il latte

Questo alimento va conservato al centro del frigorifero e non al lato, perché in questo posto, la temperatura varia molto facilmente.