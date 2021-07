Prendere in mano phon, piastra o arricciacapelli con questa calura insopportabile è un vero dramma. Perciò scopriamo i trucchi per asciugare i capelli in estate in fretta e in modo perfetto. Durante i tre mesi estivi è il momento ideale per lasciare i capelli asciugare all’aria in modo da non stressarli e assicurarsi di mantenerli belli e sani.

Però questa pratica potrebbe far perdere più tempo rispetto all’aiuto con strumenti bollenti.

Trovare il giusto compromesso

Ora vediamo quale è il giusto compromesso tra rimedi naturali e strumentali per velocizzare il processo di asciugatura ma sempre ottenendo un look assolutamente perfetto.

I capelli una volta lavati devono essere avvolti per 20 minuti in un turbante o in un asciugamano. In questo modo otteniamo un risultato straordinario: dimezziamo i tempi per l’asciugatura. Infatti solo successivamente provvederemo a usare il phon.

Dividere i capelli in sezione

Chi ha tanti capelli sa benissimo che quando deve asciugarli i problemi si moltiplicano. Il metodo migliore è dividere i capelli in sezione e lasciarli asciugare prima all’aria poi col phon. Questo trucco consente di far evaporare più velocemente l’acqua poiché i capelli saranno meno chiusi e stretti fra loro.

Il metodo suggerito da una vip

Non è passato inosservato in questo primo scorcio d’estate arrotolare su se stesse le ciocche. Ebbene, l’acconciatura semplice approvata da Chiara Ferragni inizia a fare proseliti tra il pubblico femminile. Infatti molte utilizzano questa acconciatura per uscire e nessuno sospetterà che sia una tecnica di asciugatura veloce. Infatti i capelli si presenteranno con onde super definite.

I trucchi per asciugare i capelli in estate in fretta e in modo perfetto

Purtroppo non tutti hanno la possibilità di fare a meno del phon. A volte il tipo di capelli e anche l’acconciatura richiedono necessariamente l’utilizzo di questo strumento. Per ottenere un risultato migliore è preferibile applicare il becco o il diffusore in modo da orientare in modo più preciso il getto di calore e quindi a rendere il processo di asciugatura più efficace.

Una piega è perfetta quando circa il 90% dei capelli sono perfettamente asciutti altrimenti tutto il lavoro eseguito sarà stato inutile.