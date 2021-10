Molte donne sono ossessionate dai trucchi. Però sanno che quando il viso già di per sé non si presenta bene, c’è poco da fare. Infatti è molto difficile nascondere le occhiaie dopo una notte in bianco o cercare di minimizzare un enorme brufolo spuntato poco prima di un evento importante. Esistono però delle tecniche che solo le truccatrici più esperte conoscono che possono veramente contribuire a far sembrare la nostra pelle più giovane ed elastica. Per questo oggi illustriamo i trucchi make up per rendere il viso più fresco e riposato in pochi minuti anche dopo i cinquant’anni.

Come preparare la base

Come dice un proverbio “il miglior trucco è quello che non si vede”. Per questo oggi parliamo di come stendere il fondotinta e il correttore per ottenere un effetto veramente naturale. Prima di tutto il primo passaggio da mettere in atto è idratare la pelle. Poi, soprattutto se presentiamo delle discromie o se siamo ancora tormentate dai brufoli, consigliamo di applicare un correttore verde oppure di procedere con un primer che abbia questo colore. Questo, infatti, essendo il complementare del rosso, andrà a renderlo meno evidente. In questo modo in poche mosse avremo subito un’epidermide neutra e omogenea. Ovviamente dopo questo passaggio va applicato un fondotinta che sia adatto per il colore della nostra pelle.

Poi, se si hanno delle occhiaie violacee, è il caso di passare il correttore. Questo va massaggiato dal basso verso l’alto per ottenere un immediato effetto lifting. Però, prima di toccarlo, è necessario aspettare almeno 30 secondi. In questo modo infatti il pigmento aderirà bene all’area che abbiamo tratteggiato. Infine, per evitare un accumulo di prodotto all’interno delle pieghe del viso andiamo ad applicare prima del fondotinta una puntina di primer per gli occhi in determinate zone. Concentriamoci nelle parti dove si creano le rughe di espressione. In particolare, le zampe di gallina, i lati della bocca e la parte centrale della fronte.

Seguendo questi piccoli consigli avremo quindi un aspetto sano e luminoso veramente in pochissimo tempo. Decideremo poi se vogliamo optare per un look più casual o se invece vogliamo essere più grintose. Nel primo caso consigliamo di mantenerci sui colori nude, nel secondo invece di osare con una tinta labbra appariscente.

