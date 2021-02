Il bagno è una zona della casa da non sottovalutare. Esso deve rispettare stretti canoni di igiene ed estetica, ed arredarlo non è sempre semplice. Qualcuno ha bagni stretti, o poco luminosi, o comunque che rendono più difficile trovare l’arredamento giusto.

Oggi quindi proponiamo qualche possibile soluzione. Andremo a vedere i trucchi low cost per arredare il bagno in modo pratico ed intelligente.

Attenzione alla doccia

Uno dei problemi più comuni delle docce, è che non sappiamo dove mettere shampoo, bagnoschiuma, e spugne. Il problema è più forte quando la doccia è piccola: risulta infatti difficile, se non impossibile, montare un pensile apposito. E quindi bisogna lasciare tutti i bagnoschiuma per terra, cosa molto scomoda e potenzialmente pericolosa, se ci scivoliamo sopra.

La soluzione è semplicissima: si possono comprare delle comode tasche, che si possono attaccare alla porta (o alla tenda) della doccia. Costano pochi euro e rendono subito più ordinato il bagno.

Il secondo problema è dato dall’acqua che troppo spesso esce dalla doccia e bagna tutto il pavimento. Questo succede spesso per chi ha la doccia con le tende. Ma si può risolvere in fretta con dei piccoli adesivi da attaccare al muro vicino alla doccia, in cui pinzare la tenda per garantire una chiusura quasi ermetica. Anche qui, pochi soldi per una soluzione perfetta.

Gli asciugamani al loro posto

Quando si hanno bagni piccoli, oppure condivisi da più persone, si ha l’inconveniente che non si sa mai dove mettere tutti gli asciugamani. Per questo, è bene trovare dei porta asciugamani che occupino poco spazio. Un’ottima idea sarebbe prenderne uno molto originale, che si attacca alla porta del bagno con un gancio. Si aggancia quindi il nostro oggetto sopra la porta, ed è fatta. Possiamo appenderci gli asciugamani in tutta comodità e senza occupare troppo spazio.

I trucchi low cost per arredare il bagno in modo pratico ed intelligente soddisferanno tutti, provare per credere. E per chi ha bisogno di altri consigli di arredamento, invitiamo a leggere il nostro articolo sull’illuminazione di casa.