Quando si cucinano piatti elaborati capita che, al fine di insaporirli, si utilizzino aglio, cipolle e spezie. Sbucciando aglio e cipolla l’odore rimarrà sulle mani e toglierlo non sarà così semplice ed immediato. Vediamo insieme i trucchi infallibili per togliere l’odore di aglio dalle mani.

Rimedi naturali per combattere i cattivi odori

Ci sono delle erbe aromatiche che hanno il potere di togliere i cattivi odori. Alcune di queste, in particolar modo le foglie di menta, di salvia e il prezzemolo, faranno andare via il fastidioso odore dalla pelle. Basterà strofinarle sulle dita o semplicemente tenerle in mano,

Preparare un’emulsione di aceto bianco ed olio d’oliva (due parti di aceto ed una di olio). Passarla sulle mani toglierà l’odore in men che non si dica. Una volta finito, lavare le mani con acqua calda e sapone per rimuovere l’unto dalle mani. Se non si vuole usare l’olio, anche soltanto l’aceto bianco sarà efficace.

Preparare una piccola quantità di acqua e bicarbonato per lavarsi le mani permetterà di togliere l’odore di aglio dalle dita, lasciando le mani più morbide.

Un’ ulteriore modo per dire addio all’odore di aglio dalle mani è quello di prendere una fettina di limone e passarla sulle mani. In men che non si dica il limone avrà fatto il suo dovere.

Altri trucchi efficaci

Per coloro che non volessero usare questi prodotti, ce n’è un altro. Il sapone di Marsiglia mescolato ad un cucchiaino di caffè in polvere sarà comunque efficace che strofinato sulle mani e poi sciacquate con dell’acqua calda.

Infine, tra i trucchi infallibili per togliere l’odore di aglio dalle mani, troviamo il metodo più inaspettato tra tutti quelli appena visti. Tenere tra le mani per qualche minuto un cucchiaio di acciaio, sotto il getto dell’acqua. L’acciaio assorbirà l’odore dell’aglio. Se non si vuole usare un cucchiaio, si potrà usare una spugnetta d’acciaio nello stesso modo.

