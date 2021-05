Non tutti conoscono i trucchi infallibili per tingere un indumento del colore preferito e in modo perfetto. Per cambiare colore a un indumento o recuperare un abito che si è scolorito, possiamo adottare la soluzione di tingere il tessuto.

Si possono utilizzare dei prodotti per la tintura che si acquistano nei colorifici e nei negozi di articoli da cucito. Danno risultati abbastanza soddisfacenti. Ma bisogna seguire le istruzioni sulle confezioni. E integrarle con altri accorgimenti che suggeriamo oggi con la Redazione Casa di Proiezioni di Borsa

Ravvivare e tingere sono due cose diverse

Vediamo, quindi, quali sono i trucchi infallibili per tingere un indumento del colore preferito e in modo perfetto. Innanzitutto va detto che ravvivare il colore di un indumento scolorito o cambiare del tutto il colore attuale sono due cose ben diverse.

Nel primo caso abbiamo un’idea abbastanza chiara su quel che otterremo, nel secondo possiamo solo fare un tentativo. Perché il colore di partenza influisce sempre sul risultato finale. Che dunque sarà sempre imprevedibile.

Se dobbiamo tingere un capo fantasia floreale o geometrica perchè non ci piace, scegliamo sempre di tingere della tinta più scuro fra quelli presenti sul tessuto di partenza. Se dobbiamo coprire una macchia, orientiamoci su tinte scurissime come nero, blu, marrone cioccolato, viola scuro, grigio scuro.

Il vintage si tinge a 55 gradi

Dobbiamo pesare gli abiti asciutti prima di acquistare la tintura. Normalmente abbiamo bisogno di una confezione ogni mezzo chilo di tessuto. Gli abiti vintage devono essere tinti a una temperatura superiore ai 55 gradi. A meno che non si tratti di lino o cotone molto resistenti.

Si può aggiungere un cucchiaio di sale da cucina al bagno di tintura per facilitare il passaggio del colore dall’acqua alla fibra. Per impedire che si formino delle striature, bisogna mescolare continuamente. E mantenere la temperatura del bagno di tintura più uniforme possibile.

Se non lo si fa, il colore potrebbe risultare troppo chiaro. Si può ritingere a condizione che il tessuto abbia reagito bene la prima volta.

I trucchi infallibili per tingere un indumento del colore preferito e in modo perfetto

Bisogna risciacquare dapprima in acqua calda, poi in acqua tiepida, per eliminare tutto il colore in più e ottenere una colorazione uniforme. Dobbiamo avvolgere gli abiti appena tinti fra due asciugamani, senza strizzare né torcere.

Poi stendere ad asciugare su vecchi asciugamani puliti e asciutti, assicurandoci che risultino ben distesi. E girarli diverse volte mentre asciugano.

Non dobbiamo esporre i capi tinti al sole, che potrebbe stingere i colori. Meglio stirare con un panno umido tra ferro e tessuto. Oppure stiriamo a rovescio. I capi tinti dobbiamo lavarli separatamente dagli altri.

Attenzione, quando dobbiamo eliminare una grande quantità di sporco. Usiamo un sapone per prelavaggio enzimatico, poi un detersivo delicato, per non vanificare l’operazione di tintura.