Oggi vogliamo fornire indicazioni utili sui trucchi infallibili per recuperare i tappi di sughero caduti dentro le bottiglie. Ebbene, può accedere che quando si stappa una bottiglia, il tappo si rompa e cada all’interno della stessa. Di solito succede perché la punta del cavatappi non è arrivata fino al fondo del turacciolo oppure perché non è stata inserita correttamente.

Vediamo dunque quali sono i trucchi infallibili per recuperare i tappi di sughero caduti dentro le bottiglie.

Tovagliolo

Un primo trucco necessita di un normale tovagliolo. Dunque si dovrà inserire la sua parte appuntita nella bottiglia facendola ruotare all’interno del collo. Quindi agitare la bottiglia fino a fare scivolare il tappo sull’angolo del tovagliolo. A questo punto si potrà estrarre lentamente il tovagliolo, insieme con il tappo, dal collo della bottiglia.

Spago

In alternativa si potrà ricorrere all’utilizzo di uno spago. Dunque bisognerà fare un nodo ad uno spago. Introdurre quindi la parte di spago con il nodo nella bottiglia trattenendo l’altra estremità all’esterno. Quindi capovolgere la bottiglia e quando il tappo è in corrispondenza del collo, tirare in modo che il nodo eserciti una pressione sufficiente a fare uscire il turacciolo.

Ammoniaca

Nel caso non si sia riusciti a recuperare il tappo con i due metodi precedentemente esposti non resta che un’ultima tecnica. Dunque, dopo aver svuotato la bottiglia del suo contenuto, si dovrà versare un po’ di ammoniaca nel recipiente. Questa sgretolerà il tappo che quindi uscirà facilmente. Purtroppo in questo caso il tappo di sughero si dovrà gettare nei rifiuti.

Ricordiamo, a questo proposito che il tappo di sughero, essendo un prodotto ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, va gettato nel sacco dell’umido. In alternativa, si può buttare nel cassonetto del legno nell’isola ecologica.

Infine ultimo trucco da usare se manca il cavatappi. Dunque basterà prendere un chiodo lungo o una vite. Quindi infilarli nel tappo colpendolo delicatamente. Lasciarne fuori quanto basta in modo da poterlo estrarre con una pinza o la “penna”, ossia la parte posteriore di un martello tenendo saldamente la bottiglia. Et voilà, la bottiglia è stappata.

Ecco dunque svelati i trucchi infallibili per recuperare i tappi di sughero caduti dentro le bottiglie.