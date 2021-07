Non c’è niente di meglio che combattere il caldo con una merenda golosa e fresca. Una fetta di crostata alla crema e frutta fresca non può che essere un’idea fantastica e salutare. Soprattutto se la crostata è fatta in casa e non comprata in pasticceria. Tuttavia c’è un problema a cui tutti pensiamo quando si tratta di decorare con la frutta: che diventi nera.

Ecco i trucchi geniali per non far annerire la frutta su torte e crostate, per avere un risultato perfetto come se fosse stata fatta dal miglior pasticcere. Non rischieremo più di rovinare la nostra bella crostata, il pan di spagna farcito o le tartellette. Tutti invidieranno la nostra tecnica.

Quale frutta scegliere

Fondamentalmente non esiste una varietà di frutta più adatta alla pasticceria. Il fatto di annerirsi è comune a tutta la frutta e anche a molti tipi di verdura. La causa di questo processo di annerimento dipende dal contatto tra la polpa e l’ossigeno. Questo processo prende il nome di ossidazione. Eppure ci sono delle soluzioni sia per contrastare il processo di annerimento, sia per eliminare le parti che si sono annerite.

Per ogni frutto c’è un ingrediente segreto più adatto. Infatti, ci sono frutti la cui maturazione continua anche dopo essere stati raccolti. In questo caso responsabile dell’annerimento è un gas, l’etilene. Nel caso di banane, fichi, kiwi, pesche, prugne, bisogna conservarli in frigorifero oppure avvolti nella pellicola per alimenti.

I trucchi geniali per non far annerire la frutta su torte e crostate

Per prima cosa dobbiamo tagliare la frutta secondo il decoro che abbiamo deciso di fare sulla torta. Poi dovremmo poggiarla sulla superficie della torta. Il frigorifero è un buon modo per rallentare l’annerimento, ma non è la soluzione migliore. Ecco alcune strategie assolutamente naturali per avere torte e crostate dalle decorazioni straordinarie.

Allora possiamo usare come prima soluzione il succo di limone. Questo non altera il gusto della frutta, evitando che diventi nera. Possiamo bagnare leggermente la frutta prima di decorare la torta con una diluzione di 15g di succo di limone e 250g di acqua. Anche il succo di ananas e quello di arancia contengono lo stesso principio del succo di limone. Basta procedere come spiegato prima e bagnare la frutta per alcuni minuti. Anche una bagna di sale e acqua rallenta notevolmente l’annerimento per mele, pesche, pere etc.

