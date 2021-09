I tonchi sono dei piccolissimi insetti, di appena cinque millimetri appartenenti alla famiglia delle Curculionide. È di colore marrone ed ha le antenne curvate e le zampe bruno rossastre. Possiamo facilmente trovarlo nelle dispense di casa, all’interno dei pacchi di pasta e soprattutto nei cereali, bucandone le confezioni in plastica. In questa guida vedremo i trucchi e i rimedi per scacciare i fastidiosissimi tonchi dalle dispense della cucina. Questi insetti sono una vera e propria piaga, in quanto capaci provocare gravi danni agli alimenti di cui sono ghiotti.

Ecco i trucchi e i rimedi per scacciare i fastidiosissimi tonchi dalle dispense della cucina

Come mai abbiamo i tonchi in casa? Purtroppo li portiamo proprio noi, quando ci rechiamo al supermercato e acquistiamo un pacco di pasta o di cereali già contaminato. Le loro uova sono piccolissime e difficili da notare. Per eliminarle bisogna svuotare la credenza, pulire tutti i cassetti e le credenze in cui sono stati riposti i pacchi di pasta e grano. Buttare nella spazzatura i pacchi contaminati e, nel dubbio, anche quelli che non si è sicuri esserlo. Gli alimenti a rischio devono essere trasferiti in barattoli di vetro sigillati ermeticamente. Bisogna controllare meticolosamente ogni confezione, anche quelle non aperte, perché potrebbero essere ugualmente infestate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si può ricorrere ad un insetticida?

L’uso di un insetticida è sconsigliato, rischieremo di contaminare gli alimenti. Lo si può utilizzare solo dopo aver svuotato la dispensa, averla pulita e tenuta aperta qualche giorno per arieggiarla.

In commercio esistono delle trappole alimentari a base di ferormoni oppure trappole luminose con scariche elettriche. Le più facili da utilizzare sono le trappole ai feromoni, grazie alle quali si può ridurre notevolmente la popolazione di questi insetti. Tra le soluzioni ci sono anche repellenti naturali come i chiodi di garofano, le foglie di alloro o dei sacchetti di pepe nero. Una volta messi nelle dispense, questi ingredienti allontanano i tonchi e anche altri insetti che tendono a parassitare al loro interno.