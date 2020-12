Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dalle zuppe ai minestroni, e passando per i risotti, ecco i trucchi e gli ingredienti per un brodo di verdure da veri chef. Perché il brodo vegetale, specie durante la stagione fredda, è una preparazione indispensabile che, piuttosto che acquistare, si può preparare a casa con le verdure e con ortaggi rigorosamente di stagione.

Ecco i trucchi e gli ingredienti

Nel dettaglio, il brodo vegetale perfetto è quello che è caratterizzato da un sapore neutro. In modo tale che si possa poi abbinare a tante ricette. Così come il brodo vegetale deve essere pure profumato grazie all’aggiunta ad hoc di erbe e di spezie.

Di conseguenza, alla base di un brodo di verdure non dovrebbero mai mancare il sedano, la cipolla e anche la carota. E con aggiunta di aglio e prezzemolo, oltre che dei profumi dell’alloro. Alla fine della cottura del brodo, inoltre, si può aggiungere pure qualche granello di pepe e un pizzico di sale.

In più, i tempi di cottura devono essere sempre lenti. Il che significa che l’acqua da utilizzare deve essere sempre fredda. Ma anche mettere tutte le verdure solo dopo che l’acqua sarà andata in ebollizione. Ovvero, al contrario della carne che, se aggiunta al brodo, deve essere deposta nella pentola all’inizio affinché abbia tutto il tempo per rilasciare nel liquido tutti i suoi sapori.

Il brodo vegetale perfetto da conservare, ecco come fare

L’immancabile tocco finale per il brodo di verdure, specie quando deve essere conservato, è quello della filtrazione. Il che significa che bisogna sempre armarsi di colino. Solo così facendo, infatti, il brodo di verdure sarà perfetto in quanto del tutto privo di impurità.

Dopo averlo fatto raffreddare del tutto, conservare il brodo vegetale è semplice. Basterà, infatti, riporlo in una vaschetta per alimenti con il coperchio, oppure in un vasetto di vetro con chiusura ermetica, per poi deporlo in frigo.

Abbiamo visto, dunque, quali sono i trucchi e gli ingredienti per un brodo di verdure da veri chef.