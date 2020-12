Tra le migliori ricette per il riciclo in cucina, ecco tutti i trucchi della nonna per trasformare la carne lessa avanzata in gustose polpette. Specie sotto le feste, infatti, capita che tra gli avanzi ci sia della carne avanzata. Magari dopo aver preparato, per esempio, un bollito o un brodo di carne. Ma con semplici ingredienti non solo non si butta via nulla, ma si possono servire a tavola delle polpette gustosissime.

Partendo da mezzo chilo di carne lessa avanzata servono due uova, una carota, una patata, olio per friggere, la farina E il pangrattato. Nonché mezzo bicchiere di latte, abbondante prezzemolo, 50 grammi di formaggio parmigiano grattugiato, un pizzico di noce moscata e sale e pepe giusto quanto basta.

Ecco i trucchi della nonna per trasformare la carne lessa avanzata in gustose polpette

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare per l’impasto è quella di lessare la carota e la patata. Per poi schiacciarle con una forchetta quando si saranno ammorbidite.

Nel frattempo, in una ciotola capiente, mettere la carne lessa avanzata dopo che è stata passata nel mixer. E dopo aver eventualmente rimosso le ossa e altre parti dure.

Unire ora quasi tutti i restanti ingredienti. Ovverosia la patata e la carota schiacciata, il prezzemolo tritato, il formaggio parmigiano grattugiato ed un pizzico di sale, di pepe e di noce moscata. Amalgamare per bene dopo aver pure sgusciato, al centro dell’impasto, una delle due uova.

L’altro uovo si può ora unire e sbattere insieme al latte al fine passare le porzioni di impasto a formare le polpette. In particolare, ogni polpetta deve essere prima passata nella farina, poi nell’uovo e latte, e infine nel pangrattato.

Le polpette, a questo punto, fino a doratura, e girandole di tanto in tanto, si possono friggere in olio caldissimo. Raccolte con un mestolo forato, e adagiate su carta assorbente, le polpette di carne lessa avanzata saranno così gustosissime per servirle a tavola subito calde.