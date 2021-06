Il liquore è una bevanda alcolica dal sapore dolce o amaro, che si ottiene tramite l’aromatizzazione di alcol. Per trasformare l’alcol in liquore esistono diversi metodi:

La macerazione, che si ottiene a freddo lasciando per un certo periodo di tempo frutta, aromi, spezie o erbe immerse nell’alcol;

L’infusione, metodo a caldo per estrarre gli aromi da foglie aromatiche, radici o fiori;

La percolazione, ottenuta grazie al movimento dell’alcol attraverso ad un elemento poroso.

I trucchi dei nonni per fare un ottimo liquore in casa denotano che oltre all’alcol e all’elemento che andrà a donargli il gusto che si vorrà ottenere, saranno necessari anche zucchero ed acqua. Questo perché tramite allo sciroppo di zucchero che se ne ricaverà, si andrà ad aggiustare il tasso alcolemico del liquore.

Il tempo di preparazione

Il tempo di preparazione di un liquore varia in base a ciò che si sceglie per produrlo e al metodo che si vorrà andare ad utilizzare. Saranno comunque necessari dai 10 ai 60 giorni circa di preparazione, e almeno altri 30 giorni di “riposo”, per ottenere un buon liquore da gustare ed offrire ad amici e parenti. Ma andiamo con ordine ed iniziamo a vedere più da vicino come si dovrà procedere.

I trucchi dei nonni per fare un ottimo liquore in casa

Innanzitutto scegliere l’elemento che andrà a caratterizzare il liquore. Nel caso si scelgano degli agrumi è bene tenere a mente che andrà utilizzata solamente la buccia ben privata della parte bianca interna. Ciò poiché essa farebbe risultare il liquore eccessivamente amaro. Acquistare dell’alcol a gradazione 96° e dello zucchero bianco o di canna, a piacere.

Prendendo in esame il metodo di macerazione procediamo nel seguente modo.

In un contenitore capiente e richiudibile, possibilmente in vetro, riporre l’alcol e l’elemento interessato (frutta, spezie, ecc.). Lasciar macerare in un luogo fresco ed asciutto per 10/60 giorni in base all’elemento utilizzato. Si consiglia:

20/30 giorni per le bucce di agrumi;

60 giorni per le radici e la frutta fresca;

30 giorni per le erbe fresche;

10 giorni per gli oli essenziali.

Più gli ingredienti macereranno e più il liquore avrà un gusto intenso. Dopo di che filtrare il liquore ottenuto per mezzo di un colino rivestito di garze o un panno per togliere eventuali impurità. A parte preparare lo sciroppo di zucchero facendo bollire 1/3 di zucchero e 2/3 di acqua. Una volta raffreddato, unirlo all’alcol tenendo in considerazione che la quantità che si andrà ad aggiungere determinerà la gradazione alcolica del liquore. Fatto ciò imbottigliare il tutto e porlo in cantina a riposare per 25/30 giorni. Il liquore è pronto!