Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi analizzeremo i trucchi degli esperti per convivere con la paura del coronavirus. Provare dell’ansia, in questa situazione di pandemia globale, è sicuramente giustificato. Ma per riuscire a vivere la propria vita serenamente anche di fronte a questi problemi è importante conoscere i consigli degli esperti in materia di ansia. Vediamo subito come fare.

Superare lo stress da coronavirus

Il primo trucco degli esperti è quello di limitare l’accesso alle informazioni che possono generare paura o ansia.

Questo significa non rimanere incollati al computer o al cellulare a leggere stime sul coronavirus o notizie contrastanti su cosa fare e cosa non fare. Questo perché l’ansia è un meccanismo che si alimenta da solo: più gli diamo da mangiare, più crescerà.

Il secondo trucco è quello di filtrare attentamente le notizie sul coronavirus. Bisogna stare attenti, infatti, alle fonti delle informazioni e alle intenzioni con cui vengono scritti gli articoli. Mentre la comunità scientifica, infatti, ha l’obiettivo di capire il virus, alcuni media, purtroppo, cercano solamente la famosa notizia bomba per fare soldi. Affidarsi ad esperti e controllare le notizie potrebbe ridurre fortemente l’ansia e aiutare a convivere con la paura del coronavirus.

I trucchi contro l’ansia

Il terzo trucco degli esperti è quello di mantenere, per quanto possibile, una routine quotidiana. La routine giornaliera permette, infatti, di affrontare meglio la paura del coronavirus. E ci aiuta a sentirci maggiormente confidenti nelle nostre capacità.

Inoltre, è importante imparare a non fare del coronavirus il principale argomento delle nostre discussioni. Per quanto difficile, esiste ancora una vita al di là del coronavirus, a cui è meglio pensare. Per non perdere il contatto con la realtà.

L’ultimo trucco, infine, è quello di non sottovalutare l’ansia e la paura da coronavirus. Infatti, un eccessivo stress può avere un effetto negativo sulle nostre difese immunitarie, rendendoci più inclini ad ammalarci. Detto questo, abbiamo spiegato i trucchi degli esperti per convivere con la paura del coronavirus.