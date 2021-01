Alcune persone hanno la fortuna di avere una pelle costantemente profumata. Altri, invece, possono trovarsi in situazioni imbarazzanti, a causa di un odore non esattamente piacevole che il loro corpo emana. E non si può dare solo la colpa all’igiene, perché i fattori in gioco possono essere molteplici. È per questo che è utile mettere in pratica alcuni segreti per evitare situazioni di disagio legate agli odori. Dunque, vediamo i trucchi da conoscere per profumare sempre, anche dopo un’intera giornata fuori casa.

L’idratazione è il segreto principale

A molti potrebbe non venire in mente, ma l’idratazione è fondamentale per avere sempre un buon odore. Perciò, un litro e mezzo di acqua al giorno sarà l’alleato numero uno in questa “battaglia”.

Con un letto profumato, la giornata inizierà con il piede giusto

Per avere sempre un buon odore, è importantissimo dormire in un letto che profuma. Perciò, la scelta migliore sarà quella di comprare uno spray profumato per il proprio materasso, scegliendo i gusti che si preferiscono. Al mattino il corpo emanerà un profumo buonissimo! Altro passo fondamentale è quello di avere dei cassetti e degli armadi che non puzzino. È una cosa a cui bisogna prestare la dovuta attenzione, soprattutto in questo periodo, durante il quale la casa è davvero umida. In questo articolo, sarà possibile trovare un ottimo consiglio per eliminare questo problema.

Avere sempre con sé degli spray e delle salviette profumate

Dopo una lunga giornata fuori casa, è normale che alcune zone del corpo smettano di profumare. Per scongiurare qualsiasi imbarazzo, l’ideale sarà avere sempre con sé degli spray e delle salviette profumate. Una rapida corsa in bagno permetterà a chiunque di usare questi oggetti, restituendo al corpo un odore divino! Inoltre, attenzione a non mischiare troppi odori insieme. I profumi applicati sul corpo devono amalgamarsi alla perfezione.

Dunque, ecco i trucchi da conoscere per profumare sempre, anche dopo un’intera giornata fuori casa!