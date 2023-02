I trucchetti della nonna per sgonfiare il viso e i rimedi naturali per ringiovanire senza bisturi

Avere una pelle distesa e rilassata può farci ringiovanire di almeno 10 anni. Per contrastare il viso gonfio e stanco, ecco quali rimedi naturali e tecniche anti age utilizzare.

Il nostro fisico ha bisogno di un adeguato riposo durante la notte, sia per rigenerarsi, che per svegliarsi con il viso rilassato e disteso. Ma non tutte le mattine sono uguali e può capitare di avere un risveglio decisamente diverso. Se siamo stressati, non abbiamo dormito bene, abbiamo abusato la sera prima di cibi salati o alcolici, il nostro volto potrebbe essere particolarmente gonfio. Soprattutto se soffriamo di ritenzione idrica, conosciamo bene questo fastidioso e seccante fenomeno. Non è proprio il massimo uscire di casa con il volto stanco e ingrossato, faremmo fatica a nasconderlo, anche applicando un favoloso make up.

I trucchetti della nonna per sgonfiare il viso e rilassare la pelle

Per limitare il disagio è fondamentale non sottovalutare alcuni trattamenti di prevenzione. Quindi evitare di fumare prima di dormire, perché contribuisce ad invecchiare la pelle velocemente e la rende spenta e pallida. Seguire tutti gli step della skincare è fondamentale per non svegliarci con occhi, guance e palpebre rigonfie. La sera rimuoviamo tutte le tracce di sporco e trucco, applicando i prodotti adatti al nostro tipo di pelle, magari aggiungendo un piccolo massaggio con le dita. L’automassaggio, infatti, non è solo utile la sera prima, ma possiamo farlo la mattina per ridurre il gonfiore, favorire la circolazione ed eliminare liquidi.

Con i polpastrelli basterà fare dei piccoli movimenti circolari sulle guance, contorno occhi e fronte, sul web ci sono tantissimi tutorial a cui potremmo ispirarci. Un vero toccasana che tonifica i muscoli facciali ed agisce positivamente sul gonfiore è il roller. Uno strumento che si utilizza freddo, per questo va conservato in frigorifero, e igienizzato dopo che si passa sulla pelle detersa. In commercio ne troviamo di tantissime tipologie a prezzi variabili, generalmente a partire da 10 euro. Uno dei trucchetti della nonna per sgonfiare il viso velocemente poi consiste nel fare dei semplici impacchi che contrastano gli occhi stanchi. Immergiamo 2 bustine di tè verde nell’acqua, strizziamole e lasciamole in frigo per 30 minuti, appena saranno fredde mettiamole sulle palpebre per 10 minuti.

Gli ingredienti anti age

Per ringiovanire di 10 anni e ridare freschezza al volto non esistono elisir magici. Nel caso in cui non volessimo ricorrere alla chirurgia estetica, però, potremmo rimanere piacevolmente colpiti dall’efficacia di alcuni ingredienti naturali. Per contrastare i segni del tempo e tonificare la pelle, le proprietà dell’olio extravergine d’oliva potrebbero fare al caso nostro. Lo stesso vale per il mix amido di riso e yogurt, da applicare come una maschera periodicamente. Polpa di banane e miele, ricchi di vitamine, sono un composto utile a combattere le rughe, da applicare su volto e collo. Antirughe naturali sono anche l’olio di germe di grano, di jojoba, di mandorle dolci, Argan, olio essenziale di lavanda, legno di ho e latte di cocco.