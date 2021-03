Alcuni studiosi tedeschi, nel soffermarsi sugli effetti collaterali conseguenti alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, sono arrivati a una conclusione.

Anche in Germania, infatti, si sono registrati casi di decesso conseguiti alla iniezione del predetto siero vaccinale. Sicché, i ricercatori hanno fatto fatto approfondimenti per capire se vi fosse un nesso causale spiegabile tra i due eventi.

Ebbene, essi sono giunti alla conclusione che vi sarebbe una consequenzialità tra i trombi nel sangue che hanno provocato i decessi e la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Il risultato della ricerca scientifica condotta dall’ospedale universitario di Greifswald è stato subito esteso al resto d’Europa. Inoltre, gli studiosi, insieme alla causa, hanno individuato anche la cura.

Quindi, i trombi nel sangue causati dal vaccino AstraZeneca possono essere evitati. Vediamo come…

Ebbene, si tratta di una terapia rivolta alle persone che soffrono di problemi di coagulazione sanguigna. Sarebbe sufficiente fare loro una cura preventiva, per evitare e prevenire l’evento trombotico.

Cosa si è scoperto

I trombi nel sangue causati dal vaccino AstraZeneca possono essere evitati! Vediamo come… Secondo il professor Andreas Greinacher, dell’ospedale universitario di Greifswald, per evitare gli eventi avversi, è sufficiente utilizzare le immunoglobuline G. Ossia terapie a disposizione dei comuni ospedali.

Dette immunoglobuline, ad alto dosaggio, sarebbero idonee a prevenire trombosi e coaguli nel sangue in alcuni soggetti predisposti a generare queste reazioni avverse.

In questo modo, sarebbe possibile far fronte alle reazioni che potrebbero verificarsi proprio dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Non a caso, secondo la raccomandazione della Society for Thrombosis and Haemostasis Research (GTH), dovrebbero essere somministrate immunoglobuline ad alto dosaggio in caso di eventi del tipo di quelli verificatisi.

In conclusione, le immunoglobuline G sarebbero in grado di contrastare il meccanismo di coagulazione del sangue. E quindi essere utilizzate in soggetti a rischio.

I risultati della ricerca tedesca sono al vaglio dell’EMA. Con la conseguenza che forse, grazie a questo nuovo apporto scientifico, sarà possibile evitare ulteriori vittime.