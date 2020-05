Le trimestrali hanno confermato i timori iniziali. Perciò i trend di investimento che guideranno il rimbalzo nel prossimo futuro potranno essere diversi.

I numeri che stanno piovendo da tutte le parti indicano una situazione in piena evoluzione. Dopo un primo trimestre sicuramente in caduta libera, si guarda a un secondo trimestre dove potrebbero esserci i primi segnali di una, eventuale, ripresa. Una situazione che potrebbe migliorare ulteriormente durante il corso dell’anno. Sarà allora che arriveranno i risultati della progressiva riapertura da parte dell’intero sistema produttivo e delle aziende. Anche a livello internazionale.

Il mercato non è l’economia reale

Nel frattempo quali saranno i trend di investimento che guideranno il rimbalzo? Da specificare una realtà ormai nota già dai tempi della crisi Lehman. Il mercato non è l’economia reale. E l’economia reale non è il mercato. Cosa significa questo? Che quando l’economia è in crisi, il mercato tende a salire. A dare una mano anche le politiche di sostegno delle banche centrali, Fed in primis. Infatti Powell sembra essersi mosso prima e con più forza rispetto alla Bce. E ancora. I vertici FOMC, a differenza di quanto si è visto in Europa, si sono mossi in maniera proattiva e immediata.

I trend di investimento che guideranno il rimbalzo

Inoltre, come sappiamo, il mercato è lungimirante e conta già su una ripresa che arriverà in futuro. Una cura o, nel peggiore dei casi, un controllo dei contagi e dell’espansione del virus sono una realtà che, statisticamente, diventa sempre più probabile. E il mercato lo ha capito. Per questo, tra i trend di investimento che guideranno il rimbalzo, ci sono le aziende farmaceutiche.

I leader di settore

Molte di queste, in attesa della concretizzazione di un vaccino, hanno dato vita a diversi test di diagnostica. Titoli come AstraZeneca, Gilead Sciences, Johnson & Johnson, Moderna (NASDAQ: MRNA), Novavax e Sanofi sono i leader di settore. C’è poi anche la questione disoccupazione. Anche questa voce, trattandosi di una conseguenza di un evento non sistemico come il lockdown, è destinata ad essere riassorbita non appena si ricomincerà ad andare a pieno regime. A tutto vantaggio anche dell’ultimo dei trend di investimento che guideranno il rimbalzo: il petrolio.