I trend da seguire dalla Cina per la ripresa del mercato post Covid-19. Quali sono? La crisi che ha portato il coronavirus è tangibile. Una grande crisi economica si è imbattuta sull’Italia e sul resto del mondo. Ma c’è un modo per le aziende italiane di riprendersi senza aspettare troppo tempo? Secondo un report di Luxurynsight sono precisamente tre i trend che vengono dalla Cina da seguire per la ripresa del mercato.

Il primo sicuramente è abbastanza palese: il mondo digitale. Infatti il coronavirus ha costretto milioni di persone a stare chiuse in casa. Quindi l’unico mondo per avere un contatto con i clienti era quello di ampliare la comunicazione B2C online. In Cina ad esempio Nike è cresciuta del 30% dopo aver lanciato un’app per fare esercizi a casa. Anche il modo di lavorare è cambiato in modo significativo. La piattaforma di comunicazione aziendale DingTalk ha quasi raddoppiato il numero di utenti attivi mensili in un solo trimestre, raggiungendo i 17,7 milioni. In Cina, le prime dieci aziende hanno fatto circa il 90% dei profitti economici totali. Questo è successo perché le aziende sono già molto digital. TikTok, ad esempio, ha annunciato l’assunzione di 10 mila nuovi dipendenti da quando il virus ha raggiunto il picco.

Il 42% dei giovani consumatori vuole risparmiare a causa del virus. Quattro consumatori cinesi su cinque intendono acquistare più prodotti assicurativi dopo la crisi. Anche i risparmi sono saliti alle stelle, il saldo dei depositi delle famiglie del Paese è aumentato dell’8% nel primo trimestre, raggiungendo 87.7 trilioni di RMB. Il 41% dei consumatori prevedono di aumentare le fonti di reddito attraverso la gestione patrimoniale, gli investimenti e i fondi comuni d’investimento. Oltre il 70% invece continuerà a spendere più tempo e denaro per acquistare prodotti sicuri ed ecologici, mentre il 75% vuole mangiare più sano dopo la crisi.