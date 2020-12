Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo suggerire tre trucchi efficaci per far tornare lo smalto secco come nuovo. Accade spesso infatti che il nostro smalto preferito, dopo averlo aperto, inizia a diventare più denso, perde fluidità e non può più essere utilizzato. Questo perché quando i polimeri in esso contenuti si dissolvono, così lo smalto la sua consistenza originaria e via via diventa più asciutto .

Ebbene scopriamo i tre trucchi efficaci per far tornare lo smalto secco come nuovo.

Il primo trucco

Il primo trucco consiste nell’aggiungere al flacone dello smalto qualche goccia di alcool denaturato, quello che di solito viene utilizzato per pulire il pavimento o rimuovere le macchie più difficili. Basta versare quindi qualche goccia nella boccetta, agitarla e lo smalto tornerà come nuovo. Per evitare un’eccessiva diluizione, si consiglia di non versare l’alcol direttamente nel contenitore dello smalto. Suggeriamo invece di utilizzare un batuffolo di cotone per mescolare i due ingredienti. Basterà quindi immergere il batuffolo nell’alcool denaturato e lasciarlo gocciolare nella bottiglietta di smalto. A questo punto si potrà chiudere bene il tappo del flaconcino, agitare energicamente e lasciare agire l’alcol per qualche giorno. Trascorso il tempo necessario lo smalto tornerà come nuovo

Pentola di acqua bollente

Un altro trucco abbastanza semplice è chiudere bene la bottiglia di smalto, porlo in una piccola pentola d’acqua e poi portarla a ebollizione. Quando raggiunge il bollore, spegnere il fuoco e lasciare il flaconcino in acqua per 30 minuti. Recuperare dunque la bottiglietta di smalto prestando attenzione a non scottarsi. Agitarla quindi energicamente ed il gioco è fatto, lo smalto tornerà come appena acquistato.

Il termosifone

L’ultimo trucco si può sfruttare solo durante il periodo invernale. È sufficiente capovolgere la bottiglietta di smalto a testa in giù e metterla a contatto con un termosifone caldo per circa 15 minuti. L’effetto è molto simile a quello del metodo precedente ma più semplice e veloce da mettere in pratica quando il riscaldamento è acceso.

L’errore da evitare

L’errore comune da evitare è quello di aggiungere allo smalto una goccia di solvente. Infatti così facendo lo smalto perderà il suo colore originale e formerà delle antiestetiche crepe una volta steso sulle unghie.

Abbiamo dunque cercato di fornire informazioni utili con i 3 trucchi efficaci per far tornare o smalto secco come nuovo.