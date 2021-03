Forse non tutti lo sanno, ma leggere può aiutare a gestire l’ansia, riducendola e mantenendola sotto controllo. Si parla sempre del potere di un buon libro, ma non tutti ne avevano capito la forza così nel concreto. A spiegarlo, è Tracy Shawn in un’intervista. La psicologa, infatti, ha affermato che la lettura può rilassare, far viaggiare in luoghi lontani e fornire una nuova prospettiva ai problemi. Un libro, infatti, avrà la capacità di farci vedere gli ostacoli quotidiani come qualcosa di affrontabile, dandoci la forza che ci serve. Per aiutarci nella selezione, ecco allora un consiglio su cosa leggere. Vediamo i tre romanzi che combattono l’ansia e aiutano a rilassarsi.

Elogio della Quiete

Basho dà vita, con questo libro, a un vero e proprio capolavoro. Poche pagine che trasmettono tantissimo e che raccontano un Giappone davvero sorprendente. L’occhio e l’anima dello scrittore sono pienamente coinvolti in ogni riga. E il libro racconta la natura che circondava l’autore durante la sua vita. Racconta della bellezza di quei luoghi, della sua terra e della pace interiore che, grazie ad essa, era riuscito a raggiungere. Una lettura rilassante, assolutamente da provare.

Nelle foreste siberiane

Sylvain Tesson ha creato, con questo libro, una via di fuga dalla quotidianità. L’opera, infatti, permette a chiunque la leggerà di scappare dalla realtà in cui si trova. Il lettore potrà riassaporare il piacere che offre la solitudine, come ha fatto l’autore. Quest’ultimo riesce, attraverso i suoi occhi, a descrivere le emozioni fantastiche che si possono provare a contatto con la lettura. Assieme a lui, solo la spiensieratezza, la quiete e la libertà. Le stesse emozioni, quindi, che travolgeranno il lettore appena aprirà questo libro.

Le cosmicomiche

Italo Calvino è famosissimo per i suoi mondi ricchi di scienza e gioco. E nessuno più di quello descritto in “Le cosmicomiche” può rappresentare al meglio questo suo lato. Il racconto, divertente e spensierato, racconta la vita di Qwfqw. Questo particolarissimo protagonista spiega il suo punto di vista, narrando gli eventi che intercorrono dalla nascita dell’universo fino al presente. Analizzando le teorie dell’evoluzione e della nascita del mondo, Calvino riesce a calmare il lettore, permettendogli di staccare la mente e viaggiare con lui in mondi lontani.

Dunque, ecco i tre romanzi che combattono l’ansia e aiutano a rilassarsi.

