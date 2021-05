In quest’anno le vite di tutti sono cambiate radicalmente. Sebbene tra pochi mesi, se tutto andrà come previsto, si tornerà ad un’apparente normalità, ci sono molte cose che si sono modificate e non cambieranno. Una di queste è l’incredibile passo avanti che il nostro Paese ha fatto nell’ambito della digitalizzazione. Lo smartworking infatti è ormai una realtà consolidata, e in moltissimi casi non si annullerà dopo la pandemia. In molti quindi continueranno a lavorare in questo modo, e per questo è necessario organizzarsi a dovere. Oggi dunque andremo a vedere i tre oggetti di cui non poter fare a meno per creare una postazione di smartworking invidiabile, comoda e accogliente.

L’atmosfera è tutto

Lavorare dentro casa tramite un computer presenta dei lati molto positivi, oltre ovviamente a delle criticità. Tutto però sta nell’organizzazione, e nel modo in cui ognuno riesca a rendere l’atmosfera il più confortevole possibile. Difatti non solo il rendimento lavorativo ne risentirà in positivo, ma anche la nostra stanchezza diminuirà drasticamente. Questo perché, costruendoci una postazione piacevole e di nostro gusto, troveremo molto meno difficile portare a termine i nostri compiti, e lo faremo quindi con una maggiore velocità. Per questo motivo scopriamo insieme i tre oggetti di cui non poter fare a meno per creare una postazione di smartworking invidiabile, comoda e accogliente.

Un fantastico panorama

Ciò che ci permette di avere una postazione di lavoro in grado di trasmettere serenità e confortevolezza è rappresentato dalla nostra capacità di personalizzarlo. Quello che consigliamo dunque innanzitutto è affidarsi alle piante, specialmente quelle capaci di donare colore e rilassatezza. Piante come il filodendro ad esempio, ma anche la sansevieria o la pilea, tutte andranno benissimo. Sta a noi scegliere quella che più ci piace. Successivamente possiamo e dobbiamo affidarci alla bellezza delle fotografie e dei quadri. Il suggerimento è quello di acquistare un grande poster della nostra città preferita o del paesaggio che più di tutti ci permette di trovare pace, e attaccarlo alla parete che ci sta di fronte mentre lavoriamo.

Non sottovalutiamo infatti il potere di un’immagine per rilassarci anche nei momenti di maggior stress, come alle volte si rivelano essere alcuni turni di lavoro. Infine l’ultimo consiglio riguarda la postura e, dunque, la comodità nel rimanere seduti. Esistono in commercio, sia sui maggiori siti di shopping online che nei negozi tradizionali, degli oggetti chiamati poggia piedi. Si tratta di piccole strutture rialzate, molto economiche, che permettono appunto di poggiare i piedi ad un’altezza leggermente maggiore rispetto al livello del pavimento. Questo strumento permetterà non solo di stare più dritti con la schiena, ma anche di trovare molta più comodità nella postura. Sopportando così molto meglio la posizione prolungata che andremo ad assumere durante il turno. Ecco dunque i tre oggetti di cui non poter fare a meno per creare una postazione di smartworking invidiabile, comoda e accogliente.