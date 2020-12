Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo appena arrivati all’inizio di dicembre e i più piccoli hanno cominciato ad aprire le caselle del calendario dell’Avvento. A breve si comincerà ad addobbare la casa e a preparare il presepe o l’albero. Per creare l’atmosfera giusta basterà preparare una bella cioccolata calda e gustarla davanti alla televisione.

Per aiutarvi nella scelta, elenchiamo i tre film per grandi e piccini da non perdersi in vista del Natale.

“Nightmare Before Christmas”

Il capo del paese di Halloween, Jack the Skeleton, ne ha abbastanza di celebrare questa lugubre festività. Per questo decide di intraprendere un viaggio dove scoprirà il villaggio del Natale. Estasiato dalle luci, dai regali e dalla neve proverà a sostituirsi a Babbo Natale, provocando degli effetti disastrosi.

“Edward mani di forbice”

Uno scienziato pazzo riesce a creare uno strano essere umano con delle lame al posto delle mani. Sventuratamente, però, muore subito dopo la riuscita del proprio esperimento. La creatura, dunque, si trova a vagare da sola per la città e viene adottata da una famiglia. Lì Edward riesce a trovare la pace e l’amore di cui ha bisogno.

“Il Grinch “

Come non ricordarsi dell’indimenticabile protagonista dei fumetti del Dr Seuss? Questo omuncolo verde, peloso e cattivissimo ha un solo piano: rovinare il Natale agli abitanti della città di Chinonsò. A farlo desistere dal suo proposito e ad aprirgli il cuore sarà la comprensione della piccola Cindy.

