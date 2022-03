Ieri sera si è tenuta la notte degli Oscar, dove sono stati premiati i migliori film dell’anno. In genere, i film che vincono tanti Oscar sono grandi capolavori, che sanno come emozionare gli spettatori, farli piangere, ridere e magari anche riflettere. Insomma, si tratta del meglio che il cinema ha da offrire.

Ma quali sono i film che hanno vinto più Oscar di sempre? Probabilmente, si tratta di grandi capolavori che tutti dovrebbero vedere. Oggi conosciamo proprio i tre film che hanno vinto più Oscar, descrivendo perchè si tratta di opere imperdibili. Si tratta di pellicole molto conosciute, ma che non tutti hanno visto.

Tutti e tre i film che conosciamo oggi hanno vinto 11 Oscar. Si tratta di un record incredibile, hanno raggiunto l’eccellenza in quasi qualunque campo possibile, o quasi.

I tre film che hanno vinto più Oscar di sempre e che ci travolgono con emozioni forti e tanto divertimento

Il primo film che conosciamo è il più vecchio ed è probabile che il pubblico più giovane non l’abbia mai visto. Stiamo parlando di Ben-Hur, del 1959.

Un’incredibile epopea storica, che racconta di un principe ebreo chiamato Giuda Ben-Hur, che viene tradito da un suo amico d’infanzia, un tribuno romano. Ben-Hur viene accusato di aver attentato alla vita del governatore di Giudea e viene imprigionato. Qui inizia una storia che al tempo ha sconvolto il Mondo. Ben-Hur ha vinto 11 Oscar su 12 candidature. Non è riuscito infatti a vincere come migliore sceneggiatura non originale.

Nel 1997 esce poi Titanic, secondo film a vincere 11 Oscar.

Tutti conoscono questa pellicola, interpretata da Leonardo DiCaprio. Narra la storia d’amore tra due passeggeri che si innamorano in una crociera sul Titanic, la nave tristemente famosa per essere affondata in seguito all’impatto con un iceberg. Questo film ha ottenuto anche il record di candidature agli Oscar, ovvero ben 14.

Il terzo film da record è Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re. Uscito nel 2003, questo film conclude la trilogia che segue il viaggio dello hobbit Frodo mentre cerca di distruggere un anello magico dall’enorme potere. Un successo strepitoso, che ha portato questa pellicola a vincere 11 Oscar su 11 candidature, un risultato perfetto che non ha eguali. Questi Oscar sono stati considerati da tutti come un riconoscimento a tutta la trilogia, che ha portato sullo schermo la più importante epopea fantasy della storia.

Approfondimento

Sta sconvolgendo tutti questo film che ci fa riflettere sulla vita e che potrebbe trionfare agli Oscar