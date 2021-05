La Borsa di Milano inizia nel migliore dei modi la settimana, infilando la quarta seduta consecutiva al rialzo. Piazza Affari ha terminato la giornata con un modesto guadagno, ma il risultato è incoraggiante per le prossime sedute per una serie di motivi che sotto andiamo ad elencare.

I tre fattori che oggi hanno spinto Piazza Affari ad un passo dal record e la mettono in prima fila in Europa

Prima di analizzare le implicazioni del risultato di oggi, vediamo come si è comportata la Borsa. Al termine della seduta l’indice maggiore di Piazza Affari, il Ftse Mib, ha chiuso in rialzo dello 0,3%, terminando a 24.862 punti.

La prima cosa che balza all’occhio della seduta di oggi, è che il listino milanese è l’unico tra i principali in Europa che abbia terminato in positivo. La Borsa tedesca ha ceduto lo 0,1%, così come la Borsa di Londra, mentre la Borsa di Parigi ha perduto quasi lo 0,3%.

Altro dato rilevante è che al momento della chiusura dei mercati in Europa, la Borsa americana era in calo. Tutti e tre gli indici principali di Wall Street stavano cedendo più di mezzo punto percentuale, ma la Borsa di Milano non ne ha risentito.

Il secondo rilevante aspetto della seduta di oggi, riguarda l’andamento dei prezzi. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), è partito bene, poi nel corso della mattinata i prezzi hanno ceduto terreno. Attorno alle 14:00 hanno toccato il minimo della giornata per poi tornare a salire e recuperare tutto il terreno perduto nella mattinata. Il recupero non si è fermato neanche con l’apertura debole di Wall Street.

Il terzo rilevante aspetto della seduta di oggi, riguarda il massimo toccato dai prezzi, ad un passo dalla soglia importante dei 25.000 punti. In questa analisi gli Esperti di ProiezionidiBorsa avevano messo ben in evidenza perché quanto soglia sia fondamentale per il futuro della Borsa italiana. Oggi l’indice Ftse Mib ha realizzato un massimo a 24.928 punti, ad un soffio dai 25.000 punti e dal record annuale del 6 aprile (24.939 punti).

La Borsa italiana ha una forza relativa maggiore rispetto alle altre Borse

Questi sono i tre fattori che oggi hanno spinto Piazza Affari ad un passo dal record e la mettono in prima fila in Europa. Tre elementi che suggeriscono come in questo momento la Borsa italiana abbia una forza relativa maggiore rispetto alle altre Borse.

Questo conferma l’ipotesi avanzata in altre analisi, che sul mercato italiano stanno cominciando a comprare diffusamente un numero maggiore di investitori professionali.

Una sensazione che è confermata anche dai rialzi a rotazione dei maggiori titoli della Borsa. Oggi è stata la volta delle utility, degli assicurativi e dei farmaceutici.

Questa rotazione è l’indice che gli acquisti sono diffusi su tutti i maggiori titoli e che quindi si sta scommettendo sul rialzo dell’intera Borsa di Milano.