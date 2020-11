Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sia che la ordiniamo in una pizzeria sia che ce la prepariamo a casa, la pizza è quel piatto che non ci stuferà mai. Semplice o complessa, classica o rivisitata, napoletana o romana, la pizza ci mette spesso di fronte a delle scelte gastronomiche infinite.

Molti pensano che semplicità voglia dire bontà e ordinano sempre la margherita o, al massimo, quella con aggiunta di mozzarella di bufala. De gustibus. Noi, qui, oggi, vogliamo parlare di un’altra cosa.

Infatti, vogliamo sottolineare degli errori che potremmo commettere a prescindere della scelta della pizza. Sì, esistono degli errori gravi che sarebbe davvero meglio evitare.

Ecco, quindi, quali sono i tre errori madornali da non fare mentre si mangia una pizza.

Criticare la scelta degli altri

Cerchiamo di non essere degli zotici: non si critica la scelta degli altri. Non ci riferiamo tanto, o solo, alla scelta della pizza degli altri ma proprio ad un altro piatto. Quante volte ci sarà capitato di andare in pizzeria con amici e vedere che, immancabilmente, ce n’è uno che ordina uno “spaghetto allo scoglio” o, peggio ancora, una bellissima tagliata di manzo.

Alla fine, ognuno ordina ciò che più gli aggrada e, quindi, in una società libera come la nostra, cerchiamo di non criticare.

Aspettare le pizze degli altri

Sembra contro-intuitivo: per tutte le altre portate bisogna aspettare l’arrivo di tutti i piatti ma per la pizza c’è un’eccezione. Bisogna consumarla subito, altrimenti la pizza rischia di raffreddarsi e perdere così la sua fragranza.

Mangiarla con le mani

Ed ecco l’errore più madornale che possiamo commettere: mangiare la pizza con le mani. Il coltello e la forchetta sono utili alleati nelle nostre tavole, serviamocene.

In particolare, quando ordiniamo pizze molto condite dobbiamo proprio usarli per evitare che quegli odiosi schizzi di salsa di pomodoro sporchino il nostro vestito preferito.

Ecco, dunque, quali sono i tre errori madornali da non fare mentre si mangia una pizza.