L’estate è la stagione in cui le persone si sentono in dovere di apparire al loro meglio. Questo fenomeno è sicuramente dovuto alla fatidica “prova costume”. L’esposizione costante dei corpi sul bagnasciuga porta, infatti, a galla le nostre peggiori insicurezze e ci costringe a voler costantemente migliorare la nostra situazione fisica.

Però il corpo non è solo l’unica parte da curare. Ci sono infatti alcuni escamotage semplici e veloci per risultare facilmente in ordine. Per ottenere questo risultato oggi stiliamo i tre errori beauty da non commettere in estate per non sembrare vecchie e trascurate. Ecco i “faux pas” del mondo beauty da evitare ad ogni costo.

I tre errori beauty da non commettere in estate per non sembrare vecchie e trascurate

Il primo errore da evitare assolutamente è quello di applicare molti strati di mascara. Infatti il calore, dopo alcune ore, potrebbe farli sciogliere, creando un anti-estetico “effetto panda”. L’ideale è optare per un prodotto simile che però abbia una formulazione resistente all’acqua e quindi anche alla sudorazione.

Se proprio non si avesse voglia di comprare un articolo waterproof si può sempre optare per un’opzione più costosa, ma sicuramente d’effetto: la laminazione delle ciglia. In questo modo avremo sempre uno sguardo da cerbiatta a dispetto delle intemperie.

Capello unto e pelle grassa

Con le alte temperature può sempre capitare che i capelli si ungano e si appiattiscano. Questo spiacevole disguido ovviamente può essere evitato con dei lavaggi più frequenti e con l’aiuto di prodotti specifici.

Se si trattasse, però, di un caso di emergenza si può pensare sempre di utilizzare lo shampoo secco. In questo modo avremo subito una chioma vaporosa e pulita.

L’ultimo consiglio, invece, riguarda il nostro viso. Oltre a tenerlo adeguatamente idratato ed esfoliato, bisogna utilizzare dei fondotinta più leggeri durante l’estate. Se si ha una pelle molto grassa, consigliamo di utilizzare una cipria di buona qualità per diminuire l’effetto lucido.

