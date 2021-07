Il caldo è uno dei principali motivi della spossatezza che accusiamo durante questo periodo. Questa sensazione deriva da una mancanza di sali minerali, dispersi tramite il processo di sudorazione.

Per questo motivo oggi parleremo di come tenere alti i livelli di potassio tramite l’alimentazione. Ecco, dunque, un piccolo elenco che illustra i tre cibi più ricchi di potassio per combattere la fatica estiva. Scopriamo subito che cosa dobbiamo assolutamente tenere in frigo e in dispensa.

I tre cibi più ricchi di potassio per combattere la fatica estiva

Secondo le linee guida degli esperti un individuo adulto dovrebbe incamerare circa 3.900 milligrammi al giorno di questo elemento. Generalmente lo si trova all’interno dei cibi di origine vegetale, quindi principalmente in frutta, verdura e legumi. Vediamo insieme come si può fare.

Il primo prezioso alimento da comprare quando si hanno delle carenze di potassio è sicuramente la banana. Infatti, un frutto di medie dimensioni, contiene circa 400 milligrammi di questo sale minerale. Per questo motivo è assai consumato dagli sportivi per alleviare i crampi dopo l’attività agonistica.

Non tutti però sanno che ci sono altri frutti che lo superano di gran lunga per contenuto di potassio. Parliamo, ad esempio, dei fichi. Questi quando sono nella loro forma secca arrivano ad una quantità di circa 1.010 milligrammi per ogni etto.

Avocado, un possibile sostituto dell’olio

Un altro frutto che ingloba al suo interno questo prezioso elemento è l’avocado. Bisogna però fare attenzione, questo l’avocado contiene anche parecchie calorie: ne presenta infatti 231 per ogni etto. Per questo motivo va consumato facendo molta attenzione alle dosi.

Per essere sicuri di non sgarrare troppo lo si può usare come sostituto dell’olio extravergine di oliva. Generalmente due cucchiai, o quattro cucchiaini, di questo condimento sono le quantità consigliate nell’arco di una giornata. Queste possono essere tranquillamente sostituite da circa 200 grammi di polpa di avocado. Essendo questo un cibo solido contribuirà, inoltre, anche ad aumentare il nostro senso di sazietà.

