Conoscere i nomi dei principi attivi delle medicine è molto utile e tutti dovrebbero esserne informati a riguardo. Non soltanto per un arricchimento personale, ma anche per risolvere problemi pratici quotidiani.

Quando ci si trova all’estero infatti, le medicine non avranno lo stesso nome che hanno in Italia, mentre il principio attivo è lo stesso. Conoscendone i nomi, non sarà necessario paragonare e studiare le medicine del posto in cui ci troviamo, ma si chiederà direttamente al farmacista.

Assumere solo se necessario

In Italia ad esempio, la tachipirina contiene il paracetamolo. In un qualsiasi Paese anglosassone la medicina corrispondente la troveremo con la dicitura “paracetamol”. Soffermandoci su quest’ultima, è importante ricordare quanto rimanga un farmaco a tuti gli effetti. Per quanto viene assunto spessissimo da milioni di persone, esagerare non è mai consigliato.

Il paracetamolo ci viene in soccorso per molti problemi, fra cui lo stato febbrile e il mal di testa. Prendere questa medicina quando non è necessario potrebbe renderla meno efficace nel momento in cui risulta maggiormente necessaria.

Inoltre, esistono alcune situazioni in cui si dovrebbe evitare di prenderla, o quantomeno di chiedere al medico prima di procedere. Ecco dunque i tre casi in cui è assolutamente sconsigliato assumere paracetamolo.

Problemi di fegato

Nel caso si abbiano disturbi o malattie, pregresse o meno, legate al fegato, prendere il paracetamolo può avere delle conseguenze spiacevoli. Chiedere al proprio medico di base in via preventiva è altamente consigliato.

Stessa situazione nel caso si stia portando avanti una gravidanza.

Infine, evitare assolutamente di prendere una tachipirina se si sta, o si andrà ad assumere, bevande alcoliche. Per quanto sia una pratica diffusa, quella di mischiare alcol con farmaci, è estremamente pericolosa. E andrebbe evitata a tutti i costi.

