Sappiamo bene che il cane è il migliore amico dell’uomo. I cani sono animali fedeli e che amano il padrone in maniera quasi incondizionata, quindi fanno sempre tanta compagnia.

Quello che però non tutti sanno è che ce ne sono alcuni che amano particolarmente fare le feste al padrone e farsi coccolare. Infatti, ciascuna razza ha le sue caratteristiche, ad esempio, alcuni sono perfetti per fare la guardia, altri per andare a caccia. Poi, invece, ce ne sono altri molto amichevoli, che amano giocare. Andiamo quindi a scoprire i tre cani più affettuosi che ci saranno fedeli e ci faranno tantissime feste.

Ecco quali sono

La prima razza che vediamo è l’Alaskan Klee Kai. È una razza che ha iniziato ad apparire nel ventesimo secolo e assomiglia esteticamente all’Husky. Come suggerisce il nome, arriva soprattutto dall’Alaska e “Klee Kai” significa “piccolo cane” nella lingua degli indigeni dell’Alaska. Questi cani adorano fare le feste al padrone e vogliono sempre essere coccolati. Una delle razze più amichevoli che ci siano.

Passiamo ora alla seconda razza, ovvero il Bichon Tenerife. Si tratta di una razza europea che è presente nelle regioni del mar Mediterraneo da oltre duemila anni. Insomma, è il miglior amico dell’uomo da tantissimo tempo. Il Bichon ha un pelo che lo rende simile a un enorme batuffolo di cotone e questo fa venire una grande voglia di coccolarlo. Per fortuna, lui ama questo tipo di attenzioni e si lascerà accarezzare per bene.

Allo stesso tempo, si tratta di un animale piuttosto energico e a cui piace andare a giocare all’aperto. Si tratta di un cane che vorrebbe sempre essere in compagnia e mai da solo, quindi è adatto soprattutto in case dove c’è sempre qualcuno.

Concludiamo la rassegna con un gigante buono, ossia il Terranova. È un cane di grossa taglia che può arrivare quasi fino a 70 chili, ma le dimensioni, nel suo caso, non contano. Infatti, è molto docile e ama particolarmente le persone, non esiterà a fare le feste ad ogni occasione.

Ha un pelo di media lunghezza, in genere bianco, nero, o marrone. Non è solo amichevole con il padrone, ma anche con le altre persone e con gli altri cani. Come il Bichon Tenerife, però, non ama stare troppo da solo, quindi adottiamone uno solo se siamo sicuri che non lo trascureremo mai.

