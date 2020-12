Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I tre atteggiamenti per farsi amare dal proprio gatto secondo gli esperti. Chiunque ospiti in casa un gatto sa quante soddisfazioni si possono ottenere dal tipo di rapporto che si crea tra questo animale e il padrone.

A differenza del cane, legare con questo felino non è un qualcosa di immediato, anzi. È molto importante che il gatto acquisti la nostra fiducia, e per far questo ci vuole del tempo. Con il fatto che sono molto indipendenti, e non necessitano continuamente delle nostre attenzioni, potrebbe sembrare che non abbiano affetto nei nostri confronti

Eppure non è assolutamente così, semplicemente lo dimostrano in maniera diversa e, in qualche modo, unica.

L’amore guadagnato

Per quanto si riescano a lavare autonomamente e non hanno bisogno che il padrone li porti fuori per i bisogni, i gatti mostrano riconoscenza a chi li ospita. È anche vero, tuttavia, che il loro amore non è incondizionato, deve essere guadagnato. Proprio per questo esistono effettivamente dei casi dove il felino non si trova a proprio agio nell’abitazione.

Vi sono, ovviamente, dei segnali, dei gesti, per capirlo così come, al contrario, esistono degli atteggiamenti per evitare che ciò avvenga. In diversi studi riguardanti la natura e il comportamento del gatto sono stati presentati dei risultati molto interessanti.

Il modo in cui il padrone si pone verso il felino, anche in piccole cose, cambia di molto il tipo di rapporto che si va a creare. Ecco, infatti, i tre atteggiamenti per farsi amare dal proprio gatto secondo gli esperti.

Non troppo a lungo

Il primo atteggiamento per guadagnare l’amore del proprio felino è quello di evitare di fissarlo negli occhi troppo a lungo.

Questo atteggiamento, infatti, viene considerato dal gatto come un gesto di sfida e, dunque, non si sentirà mai a proprio agio con il padrone. Inoltre è importante lasciargli il proprio spazio. E ciò perchè i gatti, al contrario dei cani, non sempre amano essere accarezzati. Per quanto apprezzino le coccole, devono essere loro a decidere il momento giusto.

Tra una strusciata e un piccolo colpo di testa troveranno il modo giusto per comunicarlo al padrone.

L’ultimo atteggiamento riguarda il cibo. Come umani siamo abituati ad accomunare il gesto di donare molto cibo a quello di concedere molto amore. Eppure il nostro felino la pensa totalmente al contrario.

Sono stati presentati esperimenti in cui gatti in sovrappeso hanno cominciato a dare segnali di affetto al padrone solo quando quest’ultimo ha diminuito le dosi del pasto. Intelligentemente il felino riconosce che una dose minore doni un beneficio alla propria salute, ed è estremamente grato per questo.

Ecco, dunque, i tre atteggiamenti per farsi amare dal proprio gatto secondo gli esperti.