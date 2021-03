Le donne tanto quanto gli uomini, ci tengono ad un aspetto radioso e curato. Per questo ricorriamo sempre di più a maschere del viso fai da te od acquistabili, prestiamo attenzione alla beauty routine e ci idratiamo con creme.

La nostra pelle, soprattutto quella del viso è continuamente esposta ai cambi climatici ed agli attacchi di agenti inquinanti che peggiorano la salute di questa.

Un altro fattore importante da considerare, per avere una pelle sana e lucente, è l’alimentazione questa è importante tanto quanto la beauty routine quotidiana.

Noi di ProiezionidiBorsa indicheremo i tre alimenti per una pelle liscia, perfetta e sana anche se n’è già stato svelato uno in un articolo precedente.

Cetriolo

In caso di pelle secca, il primo alleato che ci viene in soccorso è il cetriolo. Questo è definito da alcuni il bicchiere d’acqua dei pigri, poiché contiene circa il 97 per cento di acqua.

I benefici che ne derivano dal suo consumo sono: l’idratazione della nostra pelle, combatte la ritenzione idrica e la cellulite. Quindi il cetriolo è un vero e proprio toccasana.

Pomodoro

Il pomodoro è un importante protettore della pelle poiché la idrata, contrasta l’invecchiamento e secondo alcuni anche l’acne. Anch’esso è ricco d’acqua, potassio e vitamine. Il consiglio è quello di mangiare i pomodori cotti questo perché il licopene una volta cotto è più assimilabile.

Il licopene è sostanza antiossidante presente nei pomodori e non solo, questo cattura i radicali liberi ed ha un effetto protettivo nei confronti della prostata.

Frutti di mare

Anche il mare ci viene in soccorso in caso di pelle secca donandoci i suoi frutti. Per alcuni questa scoperta sarà incredibile ma è così tra i tre alimenti per una pelle perfetta ci sono anche loro. I frutti di mare sono eccezionali per via del loro alto contenuto di grassi acidi Omega-3 e zinco che distendono ed idratano la pelle. In particolare suggeriamo il consumo di ostriche ricche e di salmone.

Questa mini guida risulterà utile per prenderci cura del nostro corpo anche all’interno curando un’alimentazione che favorirà il beneficio della nostra pelle e non solo. Ecco, quindi, i tre alimenti per una pelle liscia, perfetta e sana.