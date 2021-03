L’essere umano ha sempre avuto una visione di sé stesso molto incentrata sul presente.

Forse nell’antichità questo modo di guardarsi era diverso, forse c’era una differente percezione della Storia. Oggi come oggi si è portati a vivere la vita, credendo che il presente sia un universo chiuso. Non è così. Il passato continua a vivere, è nella genetica, nelle abitudini culturali, nelle lingue, nella natura.

I tratti somatici italiani da quale popolo antico derivano?

Certamente non è questa la sede per affrontare una discussione sui fenotipi umani presenti in Italia. Ci vogliono ben altre competenze di antropologia e genetica, sia per scrivere che per comprendere. Lo spunto che si vuole dare con questo articolo è un atro. Stimolare la curiosità.

Ecco un esempio. Se si capita nel cuore profondo del Sannio, fra Campania e Molise, ci si trova davanti a una popolazione ben diversa da quella che si trova in Irpinia. Eppure non sono zone così distanti ed entrambe hanno subito poca immigrazione interna negli ultimi decenni.

Un antropologo saprebbe perfettamente spiegare il perché, ripercorrendo all’indietro la storia fino alla Preistoria. Ciò che un profano nota, è che le persone del Sannio hanno una pelle chiara, sono alti, volti fini. In Irpinia si riscontrano caratteristiche molto più mediterranee, a volte qualche anziana signora fa pensare ai paesi balcanici. Nel Sannio c’erano i sanniti, popolazione italica che lottò fieramente contro i romani prima di essere sconfitta. Che ci sia ancora qualcosa dei sanniti negli abitanti del Sannio?

Cosa ci dicono i tratti somatici italiani? Quanta antichità c’è nel presente?

Conclusioni

Genetisti come Barbujiani esprimono pareri contrastanti. Svolgendo una ricerca sul dna etrusco per vedere quanto i toscani di oggi siano simili agli etruschi, i risultati sono stati contraddittori.

Si può dedurre che gli odierni abitanti della Toscana, siano geneticamente i più vicini agli etruschi (insieme agli abitanti dell’Anatolia), tuttavia c’è poca corrispondenza effettiva di dna.

Insomma, i tratti somatici italiani da quale popolo antico derivano? Cercando l’antichità nel presente, non si possono trarre conclusioni definitive. Di certo l’Italia è stato un tale crocevia di popolazioni, che l’unica cosa che senza dubbio si è tramandata è l’apparato culturale. Di sicuro c’è molto più passato nella contemporaneità, di quanto comunemente si pensi. Tutto rimane e tutto si modifica.