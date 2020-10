I tradimenti che fanno bene alla coppia! Ti spiego il perché

Nella vita quotidiana il traditore è sempre colpevole ed il tradito la vittima, ma siamo certi che questa sia la verità?

In altri articoli abbiamo visto come riconoscere il tradimento. In questo vedremo che alcuni tradimenti che fanno bene alla coppia e ti spiego il perché.

È possibile? La risposta è sì

Ti ricordi quella sensazione di groppo nello stomaco che accompagna i primi incontri? Le emozioni indescrivibili di uno sguardo? I complimenti inaspettati?

Sono tutti “rinforzi positivi” della nostra autostima, che ci rendono più belli, forti e coraggiosi. Si innesca un meccanismo per il quale se uno sconosciuto si interessa a noi abbiamo il potere di catturare lo sguardo di chiunque. Ci sentiamo capaci di raggiungere qualsiasi obiettivo.

Ed allora diventiamo veramente più belli, luminosi e sicuri. Ci curiamo di più e siamo più aperti e ben disposte verso l’altro.

Che beneficio ne trae la coppia?

Il nostro partner sarà quello che ne gioverà di più, perché?

Proprio perché è colui che ci sta più vicino. Godrà della luce che sprigioniamo, della serenità e dei sorrisi che gli doniamo, del nostro buon umore e senso dell’appagamento. Saremmo meglio disposte ad ascoltarlo a coccolarlo a dedicargli tempo ed attenzioni.

Concederemo al nostro partner uscite con amici, tempo per gli hobbies e per soddisfare qualche capriccio.

Nel mentre saremmo distratte a sperimentare un nuovo trucco e un outfit interessante.

Il tradimento più efficace è quello che avviene dentro di noi, che rompe la monotonia quotidiana.

E allora cosa ci può impedire di rivivere il sogno di bambino di essere il principe e la principessa; “di entrare in scena provocando un “ohhh” incantato. Squarciando la folla che cade ai nostri piedi!? Tradite con il cuore e con la mente solo per qualche attimo; per tornare poi alla realtà ricaricati di nuova energia.