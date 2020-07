Le Borse europee sparano al rialzo nelle prime ore di contrattazione della giornata odierna e poi ripiegano. Cosa attendere da ora in poi? Scappare dai mercati? Lo swing che si sta formando è di fine rialzo?

Non crediamo. Entriamo nel vivo del nostro argomento.

I titoli da mettere in portafoglio, ecco perchè il ritracciamento dai massimi odierni è un’occasione di acquisto.

Come stiamo scrivendo dai minimi di marzo, le probabilità dal 22 giugno in poi sono per ulteriori rialzi. Al momento come da mappa annuale non vediamo pericoli all’orizzonte fino alla fine di ottobre/metà novembre dove dovrebbero formarsi i massimi annuali.

Ad oggi nel breve termine non vediamo particolari eccessi e tantomeno nel lungo termine.

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio 2020 al 30 dicembre 2022

Perchè i mercati stanno ritracciando dai massimi odierni? Riteniamo che il movimento sia una correzione degli eccessi raggiunti sugli oscillatori intraday. Quindi dai minimi che si stanno quotando in questi minuti si potrebbe/dovrebbe ripartire velocemente al rialzo. La massima estensione del ritracciamento potrebbe anche essere raggiunta domani mattina ma nemmeno sarebbe preoccupante.

Cosa invece dovrà preoccupare?

Solo chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.853

Eurostoxx Future

3.343

Ftse Mib Future

20.180

S&P 500

3.204

Come comportarsi quindi?

Riteniamo che questo movimento fra oggi e al massimo domani mattina (tranne che si verificherà inversione giornaliera come indicato poc’anzi) sia un’occasione di acquisto.

Quali sono i titoli azionari che potrebbero essere pronti a nuovi rialzi?

Stiamo guardando con attenzione i bancari e specificatamente: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Intesa Sanpaolo, in questo momento quota a 1,8880. Riteniamo che la massima estensione al ribasso di breve possa essere fino a 1,85. Comprare con stop loss a 1,80 e mantenere.

Unicredit, in questo momento quota a 8,99. Riteniamo che la massima estensione al ribasso di breve possa essere fino a 8,79. Comprare con stop loss a 8,55 e mantenere.

Come al solito si procederà per step.