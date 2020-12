Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quali sono i titoli azionari quotati a Piazza Affari su cui puntare ora per guadagnare nei prossimi giorni? Facciamo prima una premessa sull’attuale quadro tecnico del nostro mercato azionario di riferimento.

Fra 21.880 e 21.890 del Ftse Mib Future negli ultimi 3 giorni si è formata una sorta di base di ripartenza. La nostra view è che il minimo settimanale sia stato segnato e che dai livelli attuali si riparta al rialzo verso area 23.100/23.300. Cosa potrebbe far cambiare questo scenario? Una chiusura anche oraria sotto l’importante supporto di 21.775.

Cosa deve fare oggi chi vuole investire sui mercati con le probabilità a favore?

Deve comprare queste debolezze mettendo lo stop loss indicato e mantenere fino a quando lo stop loss non viene toccato oppure non si raggiungerà l’obiettivo di prezzo indicato al rialzo.

I titoli azionari quotati a Piazza Affari su cui puntare ora per guadagnare nei prossimi giorni

Fino a quando i livelli indicati non verranno rotti al ribasso, il rally natalizio in corso potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati. Solitamente quando un rialzo inizia da fine ottobre, come quello in corso, il movimento tende a rimanere in atto fino al setup del 6 gennaio. Quindi, al momento la ciclicità rimane a favore dei mercati azionari.

Cosa comprare quindi?

Vediamo buona forza relativa sui bancari, in primis Intesa Sanpaolo e Unicredit (MIL:UCG). Comprare Intesa Sanpaolo ai prezzi attuali con stop loss a 1,9535 con obiettivo primo a 2,16. Poi comprare Unicredit ai prezzi attuali con stop loss a 7,77 con obiettivo primo a 9,10.

Un occhio di riguardo a FCA, Generali Assicurazioni, Telecom Italia e Unipol.

Comprare FCA ai prezzi attuali con stop loss a 13,45 con obiettivo primo a 14,84. Inoltre, comprare Generali Assicurazioni ai prezzi attuali con stop loss a 14,23 con obiettivo primo a 15,38.

Comprare Telecom Italia ai prezzi attuali con stop loss a 0,3860 con obiettivo primo a 0,50.

Comprare Unipol ai prezzi attuali con stop loss a 3,85 con obiettivo primo a 4,40.

Fra le small cap, preferiamo Alfio Bardolla e Immsi Comprare Alfio Bardolla ai prezzi attuali con stop loss a 1,4,43 con obiettivo primo a 2,02 Comprare Immsi ai prezzi attuali con stop loss a 0,416 con obiettivo primo a 0,62.

Si procederà per step.